Nu de herfst officieel in het land is, begint het opnieuw te kriebelen om wat vaker die oven aan te zetten en de lekkerste bakcreaties op tafel te toveren. De herfst is het perfecte seizoen om aan de slag te gaan met appelen en peren. Laat je inspireren door ons overheerlijke herfstgebak met fruit van eigen bodem!

Lekker herfstgebak

Welke appelen en peren gebruik je om te bakken?

Met de juiste appelen en peren ben je al halfweg. Voor gebak en taart kies je best een appel- en peersoort die stevig blijft en niet direct een moes wordt. Onze aanraders:

Appelen: elstar, gloster, golden delicious, goudrenet, granny smith, jonagold, jonathan

Peren: conference, doyenné du comice, williams

Zorg er wel voor dat de peren nog niet te rijp zijn, want dan zijn ze te sappig voor gebak.

Nog meer bakplezier:

