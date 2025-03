Kaastaart: 15 heerlijke recepten voor gebakken en no bake cheesecake

Taart bij de koffie smaakt altijd, zeker wanneer het een verfrissende kaastaart is. Héérlijk! Het leuke is dat je kunt kiezen tussen een gebakken variant en een die je laat opstijven in de koelkast. Wat je ook kiest, je gasten (en jijzelf) zullen sowieso smullen van deze taartjes!

Een krokante bodem van lekkere koekjes, vers fruit als topping, en dan een frisse roomkaasvulling … Daar zeggen we geen nee tegen!

8x no bake cheesecake

Geen zin om de oven aan te zetten? Dan zijn deze no bake cheesecakes idéaal. Heerlijk verfrissend en ze vallen bij iedereen in de smaak!

7x gebakken kaastaart

Sommige van deze desserts moeten volledig gebakken worden, bij anderen moet enkel de bodem afgebakken worden.

Nog meer genieten van lekkere desserts

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!