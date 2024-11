Chocoladetaart: 20 heerlijke recepten en variaties

Nu de dagen kouder, natter en donkerder zijn, duiken meer mensen de keuken in en komt het bakseizoen helemaal op gang. Wil jij ook graag een lekkere taart op tafel toveren? Waag je dan eens aan een smeuïge chocoladetaart! Er zijn heel wat variaties mogelijk, dus je vindt er sowieso wel eentje waarbij het water je in de mond komt.

Chocolade en koffie?

Chocolade en koffie, dat is een geweldige combinatie. En hoewel het misschien niet in het recept staat, is het een goed idee om altijd een beetje oploskoffie in je taartbeslag te doen. Koffie versterkt namelijk de chocoladesmaak. Overdrijf er natuurlijk niet mee, een halve koffielepel is meer dan genoeg.

Wil je er zeker van zijn dat jouw taart niet te bitter smaakt? Vervang dan de helft pure chocolade door melkchocolade.

20 recepten voor de lekkerste chocoladetaart

Geen chocolade, maar wel taart?

