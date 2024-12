Hoe voorkom je dat tiramisu waterig wordt?

Koekjes die komen bovendrijven in je tiramisu of een plasje water rond dat heerlijke Italiaanse dessert op je bord: smakelijk ziet het er niet uit. Culiredactrice Sofie vertelt hoe je een stevige tiramisu maakt.

Lezeres Frieda: “Mijn tiramisu is waterig. Kan dat te maken hebben met de hoeveelheid eieren en eiwitten?”



Culiredactrice Sofie: “Dat kan zeker. Dit zijn vijf dingen waar je op moet letten.”

1 Klop de eiwitten goed op (en gebruik er niet te veel)

“Eiwitten bevatten veel vocht. Als je té veel eiwitten in de tiramisu verwerkt, is de kans groter dat die waterig wordt. Kies daarom liever voor een recept dat meer eidooiers dan eiwitten bevat. Zorg er ook voor dat het eiwit héél goed tot pieken opgeklopt is, anders kan het ook weer waterig worden. En vouw de eiwitten ten slotte zachtjes door het mascarponemengsel: te hard roeren zorgt ervoor dat het mengsel niet luchtig blijft maar inzakt en slap wordt.”

(Lees verder onder de video)





Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2 Bespaar niet op de eidooiers

“Eidooiers zijn vet en zorgen voor stevigheid en binding van je mascarponemengsel. Gebruik er dus voldoende en zorg ervoor dat je de eidooiers met de suiker lang genoeg klopt, tot je een dikke, crèmekleurige massa krijgt (dit noemen ze ook wel eens ‘en ruban kloppen’). Dit is bepalend voor de stevigheid van de crème. We krijgen vaak de vraag hoe gele eidooiers en witte suiker nu een crèmekleurig mengsel kunnen worden, want zo’n mengsel is toch geel? Wel, dan heb je dus nog niet lang genoeg geklopt: je zult de kleur (en de textuur) écht zien veranderen.”

3 Ook de koffie is belangrijk!

“Gebruik koude of lauwe koffie: als je de koekjes in warme koffie doopt, laten ze daarna het vocht weer los. Doop de koekjes er maar héél even met de suikerkant in, laat ze zeker niet zacht worden in de koffie.”

4 En de mascarpone, niet te vergeten

“De soort mascarpone die je gebruikt kan een invloed hebben. Probeer een keertje een ander merk uit als je vindt dat je tiramisu te slap wordt: mijn ervaring is dat sommige soorten mascarpone vloeibaarder worden dan andere wanneer je ze opklopt. Ook als de mascarpone te zacht of te warm is, kan het mengsel waterig worden. Gebruik daarom altijd koude mascarpone en meng deze kort door het mengsel, zodat hij zijn stevigheid behoudt.”

5 Hou ‘m koel

“Tiramisu laat je minimaal 4 uur opstijven in de koelkast en laat je daar ook zo lang mogelijk in staan: als hij te warm wordt, wordt hij lopend (en met rauwe eidooiers is te warm staan sowieso geen goed idee).”

Welk van deze recepten voor tiramisu is jouw favoriet?