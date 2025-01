Hoeveel cakedeeg moet er in een tulbandvorm?

Je maakt je cake altijd in een gewone cakevorm, en nu wil je eens een tulbandvorm gebruiken. Hoeveel beslag moet er dan in? Culiredactrice Sofie helpt je op weg.

Lezeres Marie-José: “Als ik cake maak in een tulbandvorm, moet ik dan dubbel zoveel deeg maken als voor een gewone cakevorm?”

Culiredactrice Sofie: “Dat kan, maar het is niet altijd het geval. Het hangt er simpelweg van af wat de inhoud van jouw tulbandvorm is. Dat meet je na door ’m te vullen met water, dat je dan in een maatbeker giet. Of, met minder kans op morsen: zet de lege vorm op je weegschaal, zet de weegschaal op 0 en vul de vorm met water. 100 gram water is gelijk aan 100 ml. Doe vervolgens hetzelfde met de cakevorm waar je gewoonlijk je cake in bakt. Kan er meer water in de tulbandvorm? Dan mag daar meer deeg in. Hoeveel meer precies, moet je dan wel nog even uitrekenen. Het makkelijkste is als je eerst je gewone beslag herrekent naar de hoeveelheden per ei, en dan de hoeveelheid beslag herrekent naar hoeveel eieren je nodig denkt te hebben voor de tulbandvorm. Een voorbeeld: kan er 1,5 keer zoveel beslag in je tulbandvorm als in je gewone vorm en bak je in die gewone cakevorm altijd cake van 4 eieren, dan heb je nu beslag van 1,5 x 4 = 6 eieren nodig. Je deelt de ingrediënten voor je gewone cake door 4, dat zijn de hoeveelheden voor 1 ei. En vervolgens vermenigvuldig je die hoeveelheden met 6. Bijvoorbeeld een viervierdencake van 4 eieren = 4 eieren, 200 gram zelfrijzende bloem, 200 gram boter en 200 gram suiker. Dan zijn de hoeveelheden voor 1 ei 50 gram zelfrijzende bloem, 50 gram boter en 50 gram suiker. Maal 6 wordt dat dan 300 gram zelfrijzende bloem, 300 gram boter en 300 gram suiker. “

Opgelet, doe ‘m niet te vol!

“Een cake rijst nog in de oven, doe de vorm dus nooit tot het randje vol beslag. Je vult een cakevorm ongeveer voor 2/3 van de hoogte. Hou ook daar rekening mee bij het herberekenen van de hoeveelheid beslag.

Bedenk dat meer deeg in de vorm ook betekent dat de baktijd meestal iets langer zal zijn. Zet de oventemperatuur niet te hoog: dan loop je het risico dat de cake aan de buitenkant droog wordt, maar vanbinnen nog niet gaar is. Een cake met meer deeg zet je beter wat langer in de oven op een iets lagere temperatuur (zo’n 160°C is ideaal) en best op boven- en onderwarmte. Controleer na het verlopen van de originele baktijd uit het recept regelmatig met een satéprikker of de cake gaar is. Wanneer de prikker schoon uit de cake komt, is je gebak vanbinnen gaar. Hangt er nog beslag aan, dan moet je cake nog wat langer in de oven. Laat ‘m nog 5 minuten verder bakken, test dan opnieuw en eventueel nog eens, tot de cake gaar is.”

