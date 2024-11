De temperatuur in een recept, is dat hetelucht of boven- en onderwarmte?

“Verwarm de oven voor op 200°C.” Vraag jij je soms ook af wat daarmee bedoeld wordt? Of beter gezegd, welke ovenfunctie je dan moet kiezen? Dat is heel normaal, want het is ook wat verwarrend. Culiredactrice Sofie verduidelijkt.

Lezeres Patrice: “De oventemperaturen in recepten, zijn die voor hetelucht of voor boven- en onderwarmte?”

Culiredactrice Sofie: “Als het niet uitdrukkelijk vermeld staat, mag je ervan uitgaan dat het gaat over de temperaturen voor een traditionele oven met boven- en onderwarmte. Gebruik je een warmeluchtoven (of convectie-oven), dan moet je de temperatuur ongeveer 10% (10 à 20 graden) verlagen. Dat komt doordat in een gewone oven de warmte vanaf één plek (of twee, als je boven- en onderwarmte opzet) komt, en dat bij hetelucht de warmte via een ventilator door de hele oven verspreidt wordt en alles dus sneller warm wordt.

Natuurlijk is het wel zo dat elke oven anders werkt. Oventemperaturen en -tijden zijn daarom altijd een richtlijn. Het is vooral een kwestie om je oven een beetje te leren kennen en wat in de buurt te blijven. Daarnaast hangt het ook af van het type gerecht: voor een gebak dat moet rijzen in de oven (cake, biscuit, brood…) gebruik je best boven- en onderwarmte, omdat het gebak dan gelijkmatiger rijst en minder uitdroogt. Voor een ovenschotel speelt dit bijvoorbeeld veel minder een rol, daar kun je gerust hetelucht voor gebruiken.

