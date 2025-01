Italiaanse winterse comfortfood om samen van te genieten

De Italiaanse keuken heeft ook in de winter veel lekkers te bieden. Deze recepten zijn pure comfortfood – ideaal voor een romantisch etentje met je partner of om te delen met het hele gezin. Van pasta carbonara tot knödel met speck, laat die Italiaanse winter maar komen!

Winter in Italië, dat is hét moment voor gerechten zoals lasagne, bereidingen met gnocchi en goed gevulde minestrones. Ook ossobuco, ragù en polenta staan op het menu. Typische Italiaanse wintergerechten maken gebruik van seizoensgebonden ingrediënten zoals kool (cavolo nero bijvoorbeeld, in het Nederlands palmkool), aardappelen, bonen, pompoen en winterkruiden zoals rozemarijn, tijm, salie en laurier.

Ga aan de slag met deze recepten

En kijk helemaal gratis naar Libelle Live

Elke derde donderdag van oktober tot februari nodigt Libelle-chef Ilse D’hooge je uit in haar keuken voor een gezellige online kookworkshop waar ze haar beste tips en recepten deelt. Op 16 januari nodigt Ilse collega Natalie Peeters uit om samen Italiaans te koken voor Valentijn. De workshop volgen is gratis én je kunt ‘m gewoon thuis volgen, op je tablet of computer. Via de chat beantwoordt Ilse al je vragen. Afspraak dus op 16 januari om 20 uur, via deze link.





Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nog even spieken hoe je ook alweer lasagne maakt?



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Meer over de Italiaanse keuken