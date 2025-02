Ken jij alle pastasoorten? 40 receptjes om uit te proberen!

Met wat tarwebloem, enkele eitjes en een scheutje olijfolie kun je honderden soorten verse pasta maken. Maar welke pasta kies je nu het best bij welke saus? Onze tips!

De hoofdregel luidt alvast:

Hoe fijner de saus, hoe fijner de pasta.

Holle vormen zoals penne zijn geschikt voor dikke sauzen ,

, terwijl platte of dunne pasta meestal met dunne, gladde sauzen geserveerd worden.

geserveerd worden. Voor in de soep bestaan er zelfs speciale kleine pastavormen die blijven drijven.

Droge pasta bestaat doorgaans gewoon uit water en bloem. Verse pasta wordt meestal met eieren gemaakt. Welke je ook kiest, er is altijd een soort die kan bekoren!

Korte pasta

1. Conchiglie of schelpjes

Kleine, holle pasta. Door de vorm kan de pasta goed saus opnemen.

2. Farfalle

Pasta in de vorm van vlindertjes. Ook wel strikjespasta genoemd.

3. Fusilli

Korte spiraalvormige pasta, ook gekend als spirelli. Ze zijn 6 à 7 cm lang.

4. Macaroni

Lange pasta die hol is. De deegbuisjes zijn een typische Napolitaanse specialiteit.

5. Penne

Korte buisvormige pasta waarvan de uiteinden schuin zijn afgesneden. Ze worden meestal geserveerd met een vleessaus. Is de buitenkant van de penne geribbeld? Dan spreken we over penne rigate.

6. Rigatoni

Korte buisvormige en brede, geribbelde pasta waarvan de uiteinden recht zijn afgesneden. Ze zijn groter dan de penne en de naam ‘rigatoni’ wijst op de ribbels aan de buitenkant.

7. Orecchiette

Holle, komvormige pasta. Deze oortjespasta is de trots van de Italiaanse streek Apulië en de vormpjes zijn notoir moeilijk te kneden. Het deukje wordt met de duim in de pasta gedrukt.

Lange pasta

Pastaslierten kunnen verschillende diktes hebben. Meestal verwijst het nummer op de verpakking naar de dikte. De lengte is altijd ongeveer 20 centimeter.

1. Linguine

Lange, platte macaroni die, afhankelijk van de breedte, ‘linguine’, ‘bavette’ of ’trenette’ heet.

2. Spaghetti

Misschien wel de bekendste pastasoort ter wereld. Een nog dunnere variant is ‘capellini’.

3. Vermicelli

‘Dunne wormen’ in het Italiaans, ofwel draadvormige sliertjes die vooral gebruikt worden in de soep.

4. Tagliatelle of fettuccine

Naast spaghetti een van de meest gebruikte pastasoorten. Smalle lintvormige repen heten ’tagliatelline’, ’tagliatelle’ of ‘fettuccine’ en hebben doorgaans meer bite. Brede repen heten ‘fettuce’.

5. Pappardelle

Een bredere variant van tagliatelle. Deze soort past perfect bij rijkere of dikkere sauzen.

Holle pasta of deegvellen

1. Cannelloni

Holle buisjes van deeg. Groente, vis of vlees: deze soort is de makkelijkste om op te vullen.

2. Lasagne

Lasagnebladeren zijn dunne deegvellen. Het is een van de eerste soorten pasta en vindt zijn oorsprong in Griekenland.

3. Ravioli

Vierkante deegkussentjes die je meestal serveert met een rijkelijke tomatensaus. Je kunt ze bijvoorbeeld opvullen met vlees of spinazie en kazen. Vroeger werden ze voornamelijk gebruikt voor het opmaken van restjes.

4. Tortellini

Deegringen die met allerlei groente, kaas of vlees gevuld kunnen worden en in verschillende grootte gekocht kunnen worden.

Gekleurde pasta

Pasta heb je niet enkel in z’n gekende gelige kleur maar ook kun je ook kleuren met natuurlijke kleurstoffen. Deze worden het vaakst gebruikt:

Zwarte pasta op basis van inktvisinkt.

Rode pasta op basis van rode biet.

Gele pasta op basis van saffraan.

Groene pasta op basis van spinazie.

Oranje pasta op basis van pompoen.

9 minder bekende pastasoorten

1. Casarecce

Deze opgerolde pasta met gekromde eindjes vangt de saus tot de laatste druppel. Een erg veelzijdige soort.

2. Caccavella

’s Werelds grootste pasta! Eén schelp weegt 50 gram en heeft een diameter van 9 cm. Serveer er een als voorgerecht, gevuld met tomatensaus, mozzarella, gehakt en ricotta.

3. Fileja

Deze subtiel gedraaide pasta met gleufjes is 20 cm lang en zit daarmee tussen de korte en lange pasta’s in. Lekker met een zwaardere, pikante vleessaus.

4. Gigli

Gigli – Italiaans voor lelie – is één van de mooiste soorten pasta. Elk stukje is gevormd als een kroontje met ruwe kanten. Ideaal voor pure gerechten, met kruidenolie, verse groenten en parmezaan.

5. Trofie

Pesto komt het best tot zijn recht bij deze smalle gedraaide pasta. Geen wonder, want ze komen allebei uit Ligurië en volgens de legende zijn ze voor elkaar gemaakt.

6. Bigoli

Bigoli is iets dikker en ruwer dan spaghetti, waardoor de saus veel beter wordt vastgehouden. Lekker met salsa van sardines of ragout met eend. Probeer verse bigoli te vinden: nog lekkerder!

7. Anelletti

Als er in Sicilië iets te vieren valt, komt er ‘anelletti timbale’ op tafel. Deze ringvormige pasta wordt met tomatensaus en kaas in een timbaal gebakken in de oven.

8. Agnolotti

Heb je thuis een pastamachine, dan moet je deze zeker eens zelf maken. Veel makkelijker en sneller dan ravioli, want door twee lange vellen pastadeeg op elkaar te leggen, maak je in één keer een heleboel agnolotti.

9. Capelli d’ angelo

Letterlijk: engelenhaar. De sliertjes zijn zo dun dat je ze gewoon kunt laten meekoken in bouillon of soep. Fijne extra: het zetmeel dat ze loslaten, zorgt voor extra binding.

Nog meer genieten van pasta

