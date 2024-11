Kan boter slecht worden?

Je kent het wel: je maakt de koelkast schoon en helemaal achteraan ligt nog een pakje boter. Is die nu slecht geworden? Culiredactrice Sofie legt uit én geeft tips om boter sneller op te krijgen.

Lezeres Elsie: “Ik ben een pakje ongezouten boter uit het oog verloren in de koelkast. Kan boter bederven?”

Culiredactrice Sofie: “Ja, boter kan slecht worden, maar hoe snel, dat hangt ervan af hoe je ze precies bewaard hebt. Is het pakje open of dicht? Een geopend pakje boter blijft ongeveer een maand goed in de koelkast. Daarna kan de boter zuur worden en kan ze ook donker verkleuren. Boter in een geopend pakje kan ook geuren opnemen van andere voedingsmiddelen in de koelkast: dat is minder smakelijk. Een ongeopend pakje boter kun je tot wel twee maanden na de THT-datum bewaren. Wil je een geopend pakje boter langer dan een maand bewaren, wikkel het dan in vershoudfolie, doe het in een diepvrieszakje en vries de boter in: zo blijft ze nog twee maanden goed.”

Gezouten versus ongezouten

“Raar maar waar: gezouten boter kun je langer houden dan ongezouten boter. Dat komt doordat zout een bewaarmiddel is. In de koelkast kan een pakje gezouten boter tot een maand langer goed blijven dan ongezouten boter (drie maanden in totaal, dus).”

Hoe weet je wanneer boter bedorven is?

“Boter die slecht geworden is, krijgt een scherpe, onaangename geur. Dat noemen we ‘ranzig’. Let ook op de kleur: bedorven boter kleurt donkergeel. En twijfel je nog steeds, proef dan een keer: boter die bitter of zuur smaakt, moet je weggooien.”