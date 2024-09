Kip in de airfryer: snel klaar en extra lekker

In je airfryer kun je meer klaarmaken dan alleen frietjes of kroketjes. Gebruik ‘m bijvoorbeeld ook eens om kip te bereiden: een lekkere curry, goudbruine kippenboutjes of zelfs een hele kip, het kan allemaal.

3 goede redenen om kip in de airfryer te maken

Het gaat veel sneller. Een airfryer hoef je (meestal) niet voor te verwarmen, wat zeker al een kwartier tijd spaart, én het bakken gaat ook veel sneller (lees dit artikel als je wilt weten hoe je oventemperaturen en -tijden omzet naar de airfryer). Handig als je niet veel tijd hebt!

De kip wordt lekker krokant vanbuiten en blijft toch sappig vanbinnen. Het effect is wat te vergelijken met kip frituren, maar dan zonder de olie.

Je hebt heel weinig vetstof nodig. Doordat de warmte helemaal rondom de kip gaat, wordt ze overal mooi bruin en kom je al toe met een dun laagje olie. Ideaal als je op je lijn let, bijvoorbeeld.

Zijn er ook nadelen?

Ja, niet elke airfryer is groot genoeg om er een hele kip of boutjes voor het hele gezin in te krijgen. Let daar dus op bij het aankopen van een airfryer en bekijk zeker hoe groot het mandje is. En ook de snelle gaartijd kan een nadeel zijn. Voor een stoofpotje dat lang moet pruttelen tot de kip van de botten valt, kun je beter gewoon een pan op een zacht vuurtje gebruiken.

Ga aan de slag met deze recepten

Opgelet, elke airfryer is een beetje anders en bereidingstijden kunnen variëren naargelang je toestel. Gebruik de bereidingstijden en -temperaturen in deze recepten als richtlijn, maar kijk tijdens het bakken af en toe ook even naar het resultaat zodat je desgewenst kunt bijsturen.

