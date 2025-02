Airfryer schoonmaken: zo ga je te werk

In een airfryer kun je zoveel meer dan frietjes bakken. Het grote voordeel is dat je geen vet gebruikt, dus de olie verversen zoals bij een frituurpan hoeft niet. Gelukkig is je airfryer schoonmaken heel eenvoudig. Zo ga je te werk!

Airfryer schoonmaken: voldoende onderhoud is belangrijk

Voor sommigen is de airfryer vast de uitvinding van de eeuw. Je kunt er namelijk zoveel meer dan enkel frietjes in klaarmaken en het is een stuk gezonder dan bakken in vet of olie. Het toestel vraagt natuurlijk voldoende onderhoud en ook in dit geval is voorkomen beter dan genezen.

Doe dus niet zoals met je frituurpan: even frietjes in bakken en gewoon wegzetten. Dan koekt het vuil aan en heb je heel wat moeite om je airfryer weer schoon te krijgen. Het beste is om ‘m steeds na gebruik te reinigen. Dat is helemaal niet moeilijk, want de meeste onderdelen mogen gewoon in de vaatwasmachine.

Je Airfryer schoonmaken doe je zo

1. De mand

In de mand bak je je snacks, dus hierin kunnen weleens etensresten achterblijven. De mand grondig schoonmaken is een must. Laat de mand allereerst een dertigtal minuutjes afkoelen nadat je de airfryer hebt gebruikt. Daarna mag je deze gewoon in de vaatwasmachine stoppen, maar je kunt ‘m natuurlijk ook met de hand afwassen. Dit doe je in de spoelbak, maar het mag ook in de pan van de airfryer. Lekker makkelijk!

Eerst laat je het mandje tien minuten weken in warm water met wat mild afwasmiddel. De etensresten verwijderen doe je met een zacht sponsje of borsteltje. Gebruik geen schuursponsen of harde borstels, deze kunnen namelijk krassen achterlaten op de anti-aanbaklaag van het mandje. Je vermijdt ook best agressieve schoonmaakmiddelen. Voor de onderzijde mag je wel een schuursponsje gebruiken.

Heb je het mandje schoongemaakt in de pan, dan is het nu tijd om de pan zelf te reinigen. Ook hiervoor gebruik je best een zacht sponsje of een zachte borstel. Nadien droog je alle onderdelen af met een schone doek.

2. De pan of opvangbak

Ook de opvangbak of de binnenpan krijgt heel wat te verduren. Deze vangt namelijk vet en sappen op als je aan het koken bent in de airfryer. Gelukkig mag ook de pan probleemloos in de vaatwasser.

Was je ‘m toch liever met de hand af, dan kan dit met warm water en een sopje met een mild afwasmiddel of een ontvetter. Kleven er aangekoekte etensresten aan, dan loont het om het geheel een tiental minuten te laten weken. Op die manier komt het vuil er een stuk makkelijker af. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen en schrob de mand niet met een schuursponsje of harde borstel. Hiermee beschadig je de anti-aanbaklaag van de pan.

Tip: heb je het gevoel dat de pan en het mandje na de schoonmaakbeurt nog steeds niet fris ruiken, dan kun je beide onderdelen insmeren met het sap van een citroen en goed naspoelen!

3. Het verwarmingselement

Ook het verwarmingselement verdient je aandacht, al hoef je dit niet na elke kookbeurt schoon te maken. Om dit warmte-element het makkelijkst te reinigen, plaats je je airfryer best ondersteboven. Je trekt uiteraard eerst de stekker uit het stopcontact en verwijdert alle losse onderdelen. Maak nu de elementen schoon met een doekje of borstel met water en een mild reinigingsmiddel. Om de moeilijk te bereiken plekjes schoon te krijgen, kun je een zachte tandenborstel gebruiken. Droog alles goed na met een schone doek.

4. De buitenzijde

De buitenkant van je airfryer wordt niet vet zoals een frituurpan, maar je kunt er wel vettige vingers op zien. Het is sowieso een goed idee om de buitenzijde regelmatig met een vochtig microvezeldoekje schoon te maken en nadien droog te wrijven.

