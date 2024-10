Kijk mee! Zo kwam de Libelle-wijn Belle Madam tot stand

Karen droomt van een wijndomein mét Libelle-wijn. Die droom maakt ze waar in Château Canet in het Zuiden van Frankrijk. Gastvrouw Victoria en vinoloog Heleen van wijnbeurs.be blenden voor onze lezeressen een 100% Libelle-wijn. Leer in 8 minuten hoe de Belle Madam-wijn werd samengesteld dankzij een beetje magie.

Het karakter van de Libelle-wijn

Eerst beslist Karen welk karakter de Belle Madam-wijn mag hebben: lief, toegankelijk en vrouwelijk. Een beetje zoals onze Libelle-lezeressen. Een wijn die je op een gezellige gelegenheid, zoals het kerstdiner of de nieuwjaarsbrunch, kunt delen met vrienden en familie. Daarmee gaan de wijnmakers aan de slag.



Wijn maken is als koken

Een wijn samenstellen lijkt op koken Je mengt wijnen met een eigen specifieke stijl. Heleen en Victoria hebben enkele wijnen klaargezet in de proefzaal.

Voor de witte wijn kiezen ze 4 chardonnays:

houterig (eik),

bloemig (floraal),

frisser en strakker (mineraler, citrus)

en fruitig.

Voor de rode wijn kiezen ze 3 verschillende druivensoorten: Grenache, Merlot en Syrah.

Dit zijn de basisingrediënten. Daarna wordt er geproefd.

Hoe proef je wijn?

Heleen vertelt stap voor stap hoe je de wijn proeft als een professional.

Bekijk de kleur van de wijn: houdt je glas tegen een witte achtergrond om de kleur te bekijken. Wals de wijn in het glas, daardoor komen de aroma’s vrij en kan je meer geuren waarnemen. Neem een slokje van de wijn en slurp die in je mond.

Wijnen proeven, dat is doorwerken. Victoria leert Karen dat je de verschillende wijnen best snel na elkaar drinkt. Zo kan je beter de verschillen waarnemen, want soms zijn die erg subtiel. Karen kiest alvast een beetje fruitig en bloemig en Heleen stelt voor een beetje hout erbij te doen.

Meer tips van Heleen? Bekijk hoe je het beste wijn kiest.

Het blenden van de wijn

Met de keuze van Karen gaan Heleen en Victoria aan het werk. Ze nemen een cilindervormige maatbeker en gieten er beetje bij beetje de gekozen wijnen in. Ze proeven tussendoor om tot de juiste verhouding te komen. De verhouding noteren ze voorzichtig.

Daarna wordt de blend voorgesteld aan Karen die meteen enthousiast is. Victoria heeft nog een idee. De final touch voor onze eigen Belle Madam-wijn, de Jingle Bells. Wat die zijn, zie je in de video.

Benieuwd naar de Belle Madam-wijn?

Van wijngaard tot wijnglas, met liefde geproefd en geblend voor onze Libelle-lezeressen, en je kunt de Belle Madam-wijn nu in huis halen!

Je hebt de keuze uit drie pakketten:

een pakket met zes flessen van onze volle, maar toegankelijke rode wijn

een pakket met zes flessen van de rijke, fruitige witte wijn

of ga voor het beste van beide werelden met het gemengde pakket (want waarom kiezen als je ze allebei kunt proeven, toch?).

Zes flessen in een pakket voor € 59,99, dat is zes keer proosten op het leven met de Belle Madam!

Nu te koop: onze Belle Madam-wijn.

