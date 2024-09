Hoofdredactrice Karen wilde dolgraag een Libelle-wijn maken. Dus trok ze naar een Zuid-Frans chateau om er van het leven – en van de wijn! – te proeven. Deze week: deel 3.

Twee soorten wijn

Tijdens de lange, warme dagen op het chateau, duikt eigenaar Floris regelmatig in zijn kelder om een flesje te halen. Want om lekkere Belle Madam-wijn te kunnen maken, moet ik weten waarover ik spreek, natuurlijk. Floris geeft telkens uitleg, ik hoor lyrische woorden als ‘toetsen van perzik’, ‘romige afdronk’ en ‘vleugje tropisch’. Ik ruik en proef mee, maar zeg al lachend: “Eigenlijk ken ik maar twee soorten wijn: goede en slechte.”

Maar gelukkig is er dus Heleen, vinologe van wijnbeurs.be. Zij is erbij om mij te ondersteunen in het maken van onze Belle Madam-wijn. Af en toe fluistert ze me trucjes in. Gisteren nog, toen we heerlijke citroenkip zaten te eten naast de olijfgaard, leerde ze me het ezelsbruggetje: chardonay is creamy (ronder, tropischer) en sauvignon is strak (fris, fruitig). Onthou het, lieve lezeressen, het kan maar helpen als je op een nazomers terrasje een wit wijntje kiest.

Ik voel me toch een soort wijndummy. Maar dat blijken de beste proevers, want ze zijn onbevangen. Ik vertrouw 100% op mijn gevoel

Op het vliegtuig had Heleen me al een andere wijnwijsheid verteld: what grows together, goes together. Wat op hetzelfde land groeit, past sowieso bij elkaar. Kies dus wijn die uit de regio komt van je eten. Denk aan riesling bij zuurkool, chianti bij pasta. “Met die kennis kom je toch al een heel eind”, zegt Heleen. Ik kom inderdaad een heel eind, maar voel me toch nog altijd een soort wijndummy. Ik hoor jullie denken: een wijndummy, en die gaat de Libelle-wijn maken? Is dat niet zoiets als iemand die nog geen ei kan bakken in de keuken van een sterrenrestaurant droppen?

Nee. Dummy’s zijn de beste proevers, want ze zijn onbevangen. Ik herken geen toetsen van perzik of vleugjes ananas, maar ik kan 100% op mijn gevoel vertrouwen als het gaat om de wijn die wij zoeken. Onze Belle Madam-wijn moet zijn zoals Libelle zelf: lief, vrouwelijk en toegankelijk. Een smaakvolle allemansvriend, die bij zoveel mogelijk gerechten past.

Vinologe Leen slurpt luid. Belangrijk, zo komen de smaken meer naar voren. Ik proef een uur lang beleefd en geluidloos



Op de derde dag op het chateau is het zover. Het regent zacht, dus een ideaal moment om met Victoria en Heleen de kelder in te duiken om wijn te gaan maken. Er staan vier chardonnays voor mij klaar, bedoeling is dat ik bij elke wijn feedback geef, om te bepalen of die wijn in onze blend kan of niet. Heleen proeft mee, en ik besef: het verschil tussen een kenner en een dummy zie je niet, maar hóór je. Heleen slurpt. Ze slurpt luid. “Dat is belangrijk,” zegt ze, “door de lucht die je mee naar binnen zuigt, komen de smaken nog meer naar voren. Als je de wijn dan een paar seconden in je mond laat, proef je het best.” Ik geloof het, maar dat slurpen… nee. Daarvoor ben ik toch iets te goed opgevoed.

Nadat ik een goed uur beleefd en geluidloos geproefd heb, zijn we eruit: voor de witte wijn gaan we voor een blend van twee chardonnays, waarvan er een op hout is gerijpt. Over naar de rode. Ik kies een blend van drie verschillende druivensoorten: grenache, merlot en syrah. Denk jij nu ook: waar hééft zij het over? Niet erg. Er zijn maar twee soorten wijn: goede en slechte. En ik heb goed gekozen. Héél goed.



PS Ik heb voor jullie een heleboel filmpjes gemaakt op het wijndomein, dus check zeker onze Instagram-pagina (@libellebelgie).

