Nog meer genieten van wijn: 5 tips van de vinoloog

Hoofdredacteur Karen droomt van een eigen wijndomein mét Libelle wijn. Ze vertelde vinoloog Heleen (wijnbeurs.be) over haar droom. Tijdens hun verblijf geeft Heleen enkele tips voor wijnliefhebbers. Dé belangrijkste tip? Doe gewoon wat je zelf het leukst en lekkerste vindt!

Vinoloog Heleen ging meteen op zoek naar het perfecte wijndomein. Niet veel later trokken Karen en Heleen naar la douce France, waar de gezellige en warme familie van het domein hen de kneepjes van het vak liet zien en ze samen aan de slag gingen om een heerlijke Libelle wijn te maken…



Bekijk deel 1 van het gesprekje tussen Heleen en Karen.



1. IJsblokjes bij de wijn: Go or no-go?

Karen houdt ervan om ijsblokjes bij haar rosé en witte wijn te doen. Jij ook? Het is dan ook lekker fris in de warme zomerzon, maar volgens vinoloog Heleen is dit toch een zonde voor de wijn. Wanneer je ijs toevoegt aan de wijn, gaan de smaak en de geur verloren. Je verwatert dus niet alleen de wijn, maar hoe koeler de wijn, hoe minder je proeft van de verfijnde smaak. Het beste is om de wijn koud te bewaren en deze op de juiste temperatuur te serveren.

Volle witte wijn, wijnen met een intensere smaak, een rijke chardonnay (vaak houtgerijpt) zoals onze Belle Madam, maar ook Viognier (een wijn met veel smaak) serveer je tussen de 10 en de 12°C. Frisse en fruitige witte wijn zoals een Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Grüner Veltliner en Riesling serveer je iets koelen, tussen de 8 en de 10°C. Een rosé, en ook sprankelende wijnen of champagne mogen tussen de 7 en de 9°C op tafel komen.

2. Je wijnglas vasthouden? Dat doe je zo.

Hou je zoals Karen ook wel eens je wijnglas vast aan de kelk? Dan zal de wijn natuurlijk ook sneller opwarmen. De beste (en misschien ook een tikje elegante manier) om je wijnglas vast te houden, is natuurlijk bij het steeltje. Zo blijft én je wijn frisser én het oogt wat chiquer.

3. Welk type wijnglas gebruik je het best?

Er zijn heel veel soorten wijnglazen, voor allerlei verschillende wijnen. Toch bestaat er zoiets als een universeel wijnglas: een tulpvormig glas met een iets bredere kelk. Perfect voor witte en rode wijn, zolang de kelk maar breed genoeg is om de aroma’s goed te kunnen ruiken.

Doe je echt een proeverij? Dan moet je ook zeker niet voor elke wijn een nieuw glas nemen. Schenk gewoon een beetje van de nieuwe wijn in het glas, wals die wijn even rond en giet hem uit. Nu is je glas ‘gecoat’ en kan je dus de nieuwe wijn gaan serveren. Niet alleen een goede tip voor als je niet veel plaats hebt op tafel maar, het bespaart je heel wat afwas.

Bekijk deel 2 van het gesprekje tussen Heleen en Karen.



4. Chardonnay en Sauvignon: welke wijn is nu weer droog?

Veel mensen denken dat Sauvignon een hele droge wijn is en Chardonnay een wat zoetere wijn. Over het algemeen zijn beide droge wijnen. Een ezelsbruggetje waarmee Heleen het onthoudt is:

Sauvignon = strakker = meer citrusvruchten en heel frisse fruittonen

= strakker = meer citrusvruchten en heel frisse fruittonen Chardonnay = voller = rijper, iets meer tropisch fruit, wat zorgt voor een wat zoetere smaak.

5. Kies jij ook voor een mooi etiket?

Karen kiest haar wijn het vaakst op het zicht. Je wordt wel eens verliefd op een mooi etiket of een mooie fles.

Een tip van vinoloog Heleen: wanneer je een lekker wijntje drinkt op restaurant of op een terrasje, kijk dan eens op het etiket: met welke druif is de wijn gemaakt en vanuit welke regio is de druif afkomstig. Zo weet je bij het kopen van een fles: “Ah! Dat was een druif die ik lekker vond of een regio die mij beviel.” Dan is het aan jou om de fles met het leukste etiket te kiezen.

Heb je nog over van je wijn? Dan zijn er manieren om de fles beter te bewaren.

