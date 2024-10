Maandmenu à la Sandra Bekkari: 4 weken gezonde gerechten

Elke dag iets lekkers en gezonds op tafel toveren is niet altijd even makkelijk. Sandra Bekkari’s eetmethode helpt je daarbij. Wij stelden voor jou een maandmenu samen boordevol lichte, gezonde recepten à la Sandra, én natuurlijk ook wat dessertjes en ontbijtideeën. Want genieten, da’s ook gezond.

In een notendop

Gezond eten hoeft geen grote ommekeer te zijn. Als je eerst al je hoofdmaaltijden aanpakt, bijvoorbeeld, is dat al heel wat. Stap voor stap kun je dan nog meer wijzigingen in je eetpatroon toevoegen.

In de vier weekmenu’s hieronder vind je voor elke dag van de week een hoofdgerecht, en per week ook een ontbijtidee en een lekker dessertje. Voor nog meer recepten volgens de methode van Sandra kun je terecht bij Libelle Lekker en in de vele kookboeken van Sandra.

Meer lezen over Sandra Bekkari