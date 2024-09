Mag brood afkoelen in de broodbakmachine?

Die heerlijke geur en smaak van versgebakken brood uit de broodbakmachine: zálig! Maar wat gebeurt er als je het brood niet meteen uit de machine haalt als de timer afgaat?

Lezeres Els: “Kan het kwaad als je je vers­gebakken brood niet direct uit de broodbakmachine haalt?”

Culiredactrice Sofie: “De broodbakmachine is een handig ding: je hebt altijd vers brood in huis én zelf brood bakken is doorgaans goedkoper dan brood van bij de bakker. Het is het beste om het brood meteen als het klaar is uit de vorm te halen: anders kan er condensvorming ontstaan, waardoor je brood klef wordt of inzakt. Dat geldt trouwens ook als je brood bakt in een bakvorm in de oven: haal het als het klaar is uit de oven, laat het 5 à 10 minuten afkoelen en ontvorm het vervolgens om verder af te koelen op een rooster. Zo blijft de korst lekker krokant.”

Bak ze niet te bruin

“Sommige broodbakmachines hebben een speciale functie die na het bakken het brood warm houdt. Maar die warmhoudfunctie kan er dus ook voor zorgen dat het brood te bruin wordt als je het niet meteen ontvormt, of dat het kruim droog wordt. Blijf daarom in de buurt van je toestel als de baktijd bijna verstreken is.”

Makkelijker ontvormen

“Als je toch al eens je brood hebt laten afkoelen in de broodbakmachine, heb je vast al gemerkt dat je het minder goed uit de vorm krijgt en dat het gat onderaan soms groter wordt dan wanneer je het meteen na het bakken ontvormt. Dat komt doordat de korst wat harder wordt bij het afkoelen, waardoor die sneller scheurt of breekt. Ook kan het brood door het afkoelen wat aan de vorm gaan plakken.”

Langer houdbaar

“Brood dat meteen kan afkoelen op een rooster of een rekje blijft langer vers dan brood dat in de vorm afkoelt: dat komt doordat het niet de kans krijgt om vochtig te worden, en dat is net wat bederf in de hand werkt. Bewaar je brood om dezelfde reden ook in een papieren broodzak: in een plastic zak blijft het wel lekker zacht, maar het kan ook sneller gaan schimmelen.”

Liever brood bakken in de oven?

Ga dan aan de slag met deze recepten.

