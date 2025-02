5 tips om je ovenschotel lichter te maken

Lekker, zo’n ovenschotel, maar denk jij aan je lijn? Met deze tips maak je je ovenschotel een pak lichter, maar even lekker.

1 Gebruik magere eiwitten

Bij een ovenschotel denk je al snel aan gehakt en spek, maar ook ovenschotels met kipfilet, kalkoen, magere vissoorten of plantaardige alternatieven zoals tofu of tempeh zijn lekker. Probeer bijvoorbeeld deze recepten.

2 Vervang room door lichtere alternatieven

Gebruik voor de saus halfvolle of magere melk, plantaardige melk (zoals amandel- of sojamelk) of een magere roomvariant. Een scheutje groentebouillon kan ook extra smaak geven. Of kies voor een bloemkoolsaus, bijvoorbeeld: pureer gaargekookte of gestoomde bloemkool met een scheutje melk, peper, zout en nootmuskaat. Even lekker, maar veel lichter.

3 Kies voor minder kaas

Als je een sterk afsmakende kaas (zoals bijvoorbeeld parmezaan, cheddar, kruidenkaas of gorgonzola) gebruikt, heb je er veel minder van nodig en ook dat maakt je ovenschotel lichter. Een krokant laagje kun je trouwens ook maken met wat panko (Japans paneermeel) of volkoren broodkruimels.

4 Ga voor meer groenten

Groenten zijn vullend en caloriearm. Vul je ovenschotel dus goed met alle groenten die je lekker vindt! De hoeveelheid vlees en aardappelen of pasta kun je dan beperken. Je ovenschotel wordt bovendien nog gezonder als je van pasta of rijst de volkorenvariant gebruikt. Daar heb je ook minder van nodig om een verzadigd gevoel te krijgen.

5 Hou controle over je portie

We snappen het: je ovenschotel is zó lekker dat je de hele schaal wel wil uiteten. Dat kan nog altijd als je individuele ovenschaaltjes gebruikt. Zo voorkom je dat je te veel eet. Serveer nog een frisse salade bij je ovenschoteltje en je bent helemaal goed bezig.

Liever lichter: nog meer ideeën