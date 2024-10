Ovenschotel weer opwarmen: hoe doe je dat best?

Op een kille dag smaakt een ovenschotel extra goed. En, wat handig is: je kunt ze volledig vooraf klaarmaken en een halfuurtje voor je gaat eten de oven in schuiven. Maar op welke temperatuur? Culiredactrice Sofie zocht het voor je uit.

Lezeres Annie: “Ik heb voor straks een ovenschotel klaargemaakt, maar op hoeveel graden moet ik ze nu opwarmen?”

Culiredactrice Sofie: “Ovenschotels zijn ideaal om vooraf klaar te maken en ’s avonds of de volgende dag weer op te warmen. Je kunt ze zelfs invriezen voor later, als je dat zou willen.

Maak je ovenschotel klaar zoals je zou doen als ze meteen de oven in zou gaan. Je hoeft ze nog niet te bakken, want dan loop je het risico dat je gerechtje uitdroogt of te donker kleurt bij het opwarmen. Bewaar je ovenschotel in de koelkast tot je ze gaat opwarmen en laat de oven goed voorverwarmen vooraleer je ze erin zet. Voor de meeste ovenschotels is een halfuurtje in de oven op 180 à 200°C perfect. Ovenpasta’s (macaroni met kaassaus, lasagne …) en ovenschotels met vis mogen wat lager van temperatuur (180°C), ovenschotels met vlees of kip beter wat hoger (200°C) zodat het vlees goed gaar wordt.

Heb je door omstandigheden de ovenschotel toch al volledig in de oven laten garen en wil je ze daarna opnieuw opwarmen? Dek ze dan af met aluminiumfolie en warm ze een halfuurtje op op 160°C. De laatste tien minuten kun je de aluminiumfolie verwijderen zodat het korstje niet wak wordt.”

Hetelucht of boven- en onderwarmte?

“Of die temperatuur nu hetelucht is of boven- en onderwarmte maakt op zich niet zo heel veel uit. Hetelucht kan beter rondom je ovenschaal circuleren, maar kan je gerecht wel een beetje uitdrogen. Daarom zet je de oventemperatuur best niet te hoog. Ook afdekken met aluminiumfolie kan helpen om uitdrogen te voorkomen – maar verwijder de folie wel aan het einde van de baktijd, anders krijgt je ovenschotel geen korstje. Boven- en onderwarmte verwarmt geleidelijker, maar ikzelf gebruik deze functie eerder voor brood of gebak dat gelijkmatig moet rijzen.”

Had je de ovenschotel ingevroren en wil je ze nu opwarmen?

“Een ovenschotel die je ongebakken hebt ingevroren, mag later diepgevroren in de oven (zet de temperatuur wel ietsje lager om te beginnen, zodat het gerecht 10 à 15 minuten zachtjes kan ontdooien, en verhoog de temperatuur daarna zodat je gerecht kan garen en een mooi korstje krijgt). Een ovenschotel die je al afgebakken had voor je ze invroor, moet je altijd eerst laten ontdooien en daarna pas opwarmen.”

Hoe test je of je ovenschotel warm is tot in de kern?

“Prik met een vork in het midden van je gerecht, diep genoeg, en breng de vork dan aan je lippen. Als de vork warm aanvoelt, is je gerechtje ook voldoende warm.”

