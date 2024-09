Zo krijg je je ovenschotel weer blinkend schoon

Een ovenschotel blinkend schoon krijgen, kan een echte nachtmerrie zijn. Zeker wanneer de restjes van je lasagne helemaal aangekoekt zijn… Er bestaan heel wat middeltjes, maar dit trucje werkt sowieso!

Een vieze ovenschotel schoonmaken

Je kunt proberen om je ovenschotel opnieuw schoon te krijgen in je vaatwasser of door ‘m te laten weken en daarna te schuren. Blijven er daarna toch nog wat restjes hangen? Dan brengt dit trucje soelaas. Het is eenvoudig en werkt perfect.

Het enige wat je nodig hebt om je vieze ovenschotel weer blinkend schoon te krijgen, is bicarbonaat (ook bekend als baking soda) en afwasmiddel. Dit is niet enkel de makkelijkste oplossing, maar ze is ook een stuk minder agressief voor het milieu dan bijvoorbeeld ammoniak. Al blijft het natuurlijk steeds beter om je ovenschotel meteen na gebruik af te wassen. Hoe meer tijd het vuil krijgt om aan te koeken, hoe moeilijker het wordt om alles mooi proper te krijgen.

Zo ga je te werk:

Bedek de bodem van je glazen ovenschaal met bicarbonaat en afwasmiddel en laat het mengsel zo’n 15 minuten intrekken.

en laat het mengsel zo’n 15 minuten intrekken. Neem een schuursponsje en schuur met de ruwe kant de aangekoekte resten eraf. Strooi nog wat extra bicarbonaat op het hardnekkigste vuil. Besteed extra aandacht aan de hoeken van je ovenschotel en rond eventuele handvaten. Hier blijft het vuil namelijk het makkelijkst zitten.

en schuur met de ruwe kant de aangekoekte resten eraf. Strooi nog wat extra bicarbonaat op het hardnekkigste vuil. Besteed extra aandacht aan de hoeken van je ovenschotel en rond eventuele handvaten. Hier blijft het vuil namelijk het makkelijkst zitten. Heb je al het vuil verwijderd, hou je glazen schaal dan even tegen het licht om te zien of het helemaal schoon is. Bleef er toch nog wat vuil achter, maak de schotel opnieuw nat en bedek de vlekken nog een keer met bicarbonaat en wat afwasmiddel.

is. Bleef er toch nog wat vuil achter, maak de schotel opnieuw nat en bedek de vlekken nog een keer met bicarbonaat en wat afwasmiddel. Klaar!

Bron: expressen.se

