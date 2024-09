Zoet of hartig? 10 knapperige recepten met crumble

Appel of rabarber maar ook een hartige quiche of groentegerecht: zo’n krokant kruimellaagje maakt elk ingrediënt beter. Of je nu zin hebt in zoet of zout: probeer ook ‘ns deze recepten met crumble.

Crumble komt van over het kanaal: het Britse gerecht bestaat traditioneel uit een laag fruit die bedekt wordt met een kruimelig deeg dat in de oven goudbruin wordt gebakken. Maar klassiekers zijn er natuurlijk om mee te experimenteren. Al snel ontdekten chefs dat zo’n kruimelig laagje bij veel meer past dan enkel gebakken fruit. Het bewijs? Deze variatie aan recepten met crumble.

10 recepten met crumble

