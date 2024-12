Visfondue: hoe pak ik dat aan?

Visfondue is een prima idee voor een feestelijk etentje: je hebt er weinig werk mee Γ©n doordat je de vis gaart in bouillon, is het ook lekker licht en gezond. Maar hoe pak je dit het beste aan?

Welke olie of bouillon voor visfondue?

Je kiest best voor een visbouillon: zelfgemaakt is altijd het lekkerst, maar je kunt ook kant-en-klare visfumet kopen bij de vishandelaar. Daar voeg je zelf nog smaakmakers naar keuze aan toe: wat fijngesnipperde prei, plakjes wortel, broccoliroosjes, peultjes, oosterse champignons of oesterzwammen, sojascheuten, kruiden zoals knoflook, citroengras of lente-uien en een chilipepertje als je het graag pittig hebt. Om het extra feestelijk te maken, kun je ook een scheutje witte wijn toevoegen.

Kies voor stevige vissoorten: zalm, tong, kabeljauw, zeeduivel… Ook scampi’s, mosselen en sint-jakobsvruchten kunnen perfect. Gebruik speciale visfonduenetjes om de stukjes vis uit de bouillon te halen, dat is vaak handiger dan fonduevorkjes. Doe niet te veel vis tegelijk in de bouillon, want daardoor kan hij afkoelen.

Je kunt overigens ook visfondue in olie doen. Kies dan wel voor verse vis (geen diepvries) en dep ‘m goed droog, anders kan de olie erg spatten. Druivenpitolie is het meest aangewezen hiervoor.

