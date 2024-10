Steak met saus: van klassiek tot verrassend

Biefstuk staat vast met stip op een als populair vleesgerecht, het liefst nog met frietjes. Maar een goeie steak is natuurlijk pas compleet met je favoriete saus erbij. Van klassieke bearnaise tot hippe yoghurtdip of vrolijke tomatensalsa: 14 sausjes die ‘m nog lekkerder maken.

Bij steak denk je misschien meteen aan een romige saus met paddenstoelen of peperbolletjes. Maar soms zet een lichter sausje je lekker stukje vlees net beter in de kijker. Of je nu zin hebt in Belgische brasseriekeuken of biefstuk met een zuiderse tintje: deze sauzen zijn de finishing touch die je zocht.

14x steak met saus

