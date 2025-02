Volkorenpannenkoeken bakken: zo doe je dat!

Volkorenbrood bestaat, kun je dan ook volkorenpannenkoeken bakken? En zo ja, hoe doe je dat dan? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Miet:

“Kun je volkorenpannenkoeken maken en welke bloem gebruik je daarvoor?”

Culiredactrice Sofie: “Jazeker, je kunt volkorenpannenkoeken maken! Ze zijn trouwens gezonder dan gewone pannenkoeken, omdat ze meer vezels bevatten.

Voor volkorenpannenkoeken gebruik je volkoren­meel in plaats van bloem. Dat meel wordt gemaakt van de hele graankorrel, waardoor het meer voedingsstoffen bevat dan witte bloem. Je kunt volkoren tarwemeel gebruiken, maar ook volkoren speltmeel of volkoren havermeel of ander volkorenmeel naar keuze.

Verder kun je gewoon je vertrouw­de recept volgen. Blijft het beslag te dik, voeg dan extra melk toe: volkorenmeel neemt namelijk meer vocht op dan gewone bloem. Volkorenpannenkoeken zijn iets zwaarder dan gewone pannenkoeken. Ze vullen beter. Vind je ze toch té zwaar, dan kun je de volgende keer een deel van het volkorenmeel vervangen door bloem.”



Vervang de bloem door volkorenmeel. Gaat het om zelfrijzende bloem, voeg dan een beetje bakpoeder toe.

Ook een vraag voor Sofie? Mail naar lekker@libelle.be en misschien lees je het antwoord binnenkort hier of in Libelle!

