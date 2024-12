Wat is Noilly Prat eigenlijk?

In feestelijke recepten zie je wel eens Noilly Prat bij de ingrediënten staan. Wat is dat eigenlijk? Culiredactrice Sofie legt uit.

Lezeres Paula: “Wat is Noilly Prat en waarmee kan ik het vervangen?” Culiredactrice Sofie: “Noilly Prat is een droge vermout, een versterkte wijn die gearomatiseerd wordt met kruiden en specerijen. De drank heeft een subtiele, licht bittere smaak met tonen van kruiden en citrus. Noilly Prat wordt gemaakt in het Franse Marseillan en wordt vaak gebruikt in de keuken om gerechten meer diepgang en een verfijnde smaak te geven. Het is vooral lekker bij gevogelte en bij vis, maar ook bijvoorbeeld bij varkens- of kalfsgebraad.” Wat kun je zoal maken met Noilly Prat? “Noilly Prat wordt vaak gebruikt in sauzen en marinades, maar ook in bijvoorbeeld risotto, in plaats van witte wijn. Ook sommige cocktails bevatten Noilly Prat.”

Kun je Noilly Prat ook vervangen?

“Ja, dat kan. Je kunt een andere droge vermout gebruiken, zoals witte martini, bijvoorbeeld, of gewoon een droge witte wijn zoals sauvignon blanc of chardonnay. Droge sherry (fino of manzanilla) is ook een optie, net als droge cider. Wil je het liever alcoholvrij, ga dan voor appelsap met een scheutje azijn erbij, of bouillon (van gevogelte of van vis, afhankelijk van het gerecht dat je maakt) met een scheutje citroensap erbij.”

