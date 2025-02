Haarverzorging in de winter: stappenplan voor gezonde lokken

Koud en guur weer maken je lokken poreuzer. Een zachte aanpak is dus de boodschap. Ons stappenplan voor de ideale haarverzorging in de winter, lees je hier.

Haarverzorging in de winter: hierop moet je letten

Droge lucht en koude temperaturen maken je haar poreuzer in de winter. De haarschubben gaan hierdoor meer openstaan en invloeden van buitenaf komen extra hard binnen. Denk aan kou, regen en wind, maar ook aan hitte van stylingtools en agressieve ingrediënten in verzorgingsproducten. Daarnaast hebben veel mensen last van een winterdipje, en dat geeft stress. Een piek in het stresshormoon cortisol maakt het collagene weefsel waarmee de haarwortel is omhuld harder. Voedingsstoffen kunnen daardoor minder vlot worden aangevoerd, waardoor het haar verzwakt en uiteindelijk zelfs kan uitvallen. Kortom: je doet er goed aan om haarverzorging in de winter aan te passen.

1 Neem extra vitamine D

In de winter daalt niet enkel de temperatuur, maar ook het vitamine D-gehalte in ons lichaam. We worden namelijk minder blootgesteld aan zonlicht: onze voornaamste bron van vitamine D. En net die is erg belangrijk voor sterk en gezond haar. Heb je een mild tekort (en dat komt in onze contreien veelvuldig voor), dan wordt je haar brozer, gevoeliger voor invloeden van buitenaf én krijg je meer last van haaruitval. Een supplement nemen, is dus slim. Vermoed je een groot vitamine D-tekort – naast haaruitval te herkennen aan vermoeidheid, lusteloosheid, spierkrampen en pijnlijke gewrichten – dan kan je arts een bloedonderzoek doen en een hogere dosering voorschrijven.

Vitaminesupplement voor sterker haar met o.a. vitamine D (Hair Formula Gummies, € 23,07). Shop het hier.

2 Plan een knipbeurt in

Ook een knipbeurt hoort bij een slimme haarverzorging in de winter. Je lokken worden namelijk droger, waardoor ze doffer ogen, sneller klitten en de puntjes broos worden. Een knipbeurt kan dan al veel verschil maken. Je lokken zullen voller ogen én zijn makkelijker te ontwarren. Een drastische knipbeurt is niet nodig: vraag je kapper enkel om de kapotte punten weg te halen.

3 Voorkom wrijving met kledij

Hooggesloten kleding, sjaals en mutsen: ze zorgen voor constante wrijving met je haar en dat werkt schade in de hand. De oplossing? Kies voor ademende stoffen als wol en katoen of thermoregulerende materialen. Synthetische stoffen geven te weinig luchtcirculatie en verstikken letterlijk je haar en hoofdhuid. Zo drogen ze sneller uit.

4 Was je haar niet te vaak

De reden daarvoor is simpel: bij elke wasbeurt – hoe mild je producten ook zijn – wordt je haar een beetje ontdaan van z’n natuurlijke oliën en kan het dus droger worden. Eén à twee keer per week wassen is eigenlijk voldoende. Breng shampoo vooral aan op je hoofdhuid (daar waar het meeste vuil zich opstapelt) en sluit je wasritueel altijd af met een voedende conditioner.

5 Pas je was- en verzorgingsroutine aan

Poreus en gevoelig haar heeft twee dingen nodig: vocht en voeding. Vocht geef je door wekelijks of tweewekelijks een masker aan te brengen. Voeding komt dan weer van plantaardige oliën, zoals bijvoorbeeld jojoba-, kokos- of amandelolie. Breng die vooral aan op de puntjes of meng wat door je shampoo of conditioner. Verder kun je om je haar te verzorgen in de winter ook een wat rijkere shampoo en conditioner gebruiken. Kies voor milde producten met zo weinig mogelijk toevoegingen zoals kleur- en geurstoffen. Ook agressieve wasstoffen (zoals sodium lauryl sulfate en sulfosuccinaten) vermijd je beter. Kies voor milde varianten zoals sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, sodium cocoyl isethionate en cocamide MIPA.

Pre-shampoo masker met plantaardige oliën (Nuxe Hair Prodigieux, € 31,90). Shop het hier.

Conditioner met o.a. betaïne, dat de vochtbalans van het haar herstelt (Líkami, € 39). Shop het hier.

Sulfaatvrije shampoo met jojoba-olie (Yves Rocher, € 7,90). Shop het hier.

6 Denk ook aan je hoofdhuid

Ook je huid wordt in het najaar droger. Voor de hoofdhuid betekent dat: minder productie van sebum – onze lichaamseigen haarolie. Daardoor worden je haren niet alleen droger, je krijgt ook meer kans op schilfertjes. Heb je daar snel last van, dan is het belangrijk om na het wassen goed te spoelen. Restjes shampoo kunnen de hoofdhuid irriteren en problemen verergeren. En hoe verleidelijk een hete douche ook is in de winter: warm water is nefast. Het zal je hoofdhuid (én haren) nog meer uitdrogen, waardoor jeuk en irritatie op de loer liggen. Spoel liever met lauw water.

Hydraterend serum voor de hoofdhuid (The Ordinary bij Zalando, € 16,95). Shop het hier.

7 Wees spaarzaam met hitte

Hitte is nefast voor haar dat al poreus is. Pas naast je haarverzorging dus ook je styling-routine in de winter aan. Gebruik stylingtools zoals je haardroger, krul- en stijltang verder met mate en enkel op een lage temperatuur. Vergeet tot slot niet om eerst een hittebeschermend product aan te brengen.

Leave-in verzorging met hittebescherming tot 200°C (Klorane Hydra Quenching Serum, € 15,50). Shop het hier.

8 Ga niet met nat haar de (vries)kou in

In koude lucht blijft je haar veel langer nat. Dat kan, zeker in combinatie met een warme jas of muts, voor jeuk en zelfs schilfertjes zorgen. Ook met halfdroog haar de vrieskou ingaan, is geen goed idee. De kou kan het water in je haar bevriezen en dus doen uitzetten, met schade tot gevolg. Laat je haar dus aan de binnenlucht drogen, of met de haardroger op een lage stand.

Anti-statische toptips

Typisch voor de winter: statisch haar dat alle kanten opgaat. De oorzaak zijn positief geladen ionen op je haar. Ze ontstaan door wrijving met kledij en de combinatie van droge buitenlucht en verwarmde binnenlucht. Door die positieve lading stoten je haren elkaar af, waardoor ze omhoog komen. Wie droog en fijn haar heeft, heeft er het meeste last van. Vervelend, maar gelukkig kun je er iets aan doen.

Vermijd plastic borstels met synthetische haren of pinnetjes. Ga liever voor een exemplaar van hout met varkenshaar of houten pinnetjes. Of kies voor een borstel met een antistatische laag.

Houten antistatische borstel (Hema, € 5,59). Shop het hier.

Verstuif een beetje haarlak op je borstel of kam voor je je haar gaat ontwarren.

Een drupje haarolie maakt je haar wat zwaarder en kan dus ook helpen.

Weet dat synthetische kleren het probleem verergeren. Zodra die in aanraking komen met je haren, worden ze extra statisch.

Voedende haarolie op basis van arganolie (Rituals Intense Hair Oil, € 15,95). Shop het hier.

Met dank aan onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie dr. Jetske Ultee.

