Vitamine D-tekort: welke invloed heeft het op je gezondheid en wat doe je eraan?

Door een gebrek aan zonlicht in ons land hebben veel mensen een vitamine D-tekort, zeker in de winter. Welke invloed heeft dat op je gezondheid, hoe weet je of je een tekort aan vitamine D hebt en wat doe je eraan? We zetten alles op een rijtje.

90% heeft vitamine D-tekort

Wist je dat 45% van de volwassenen een ernstig vitamine D-tekort heeft, en dat dat cijfer in de winter stijgt naar maar liefst 90%? Dat komt omdat we te weinig blootgesteld worden aan zonlicht en niet genoeg voedingsproducten consumeren die met vitamine D verrijkt zijn.

Waarvoor hebben we vitamine D nodig?

Vitamine D zorgt mee voor een sterk beendergestel, want het maakt dat calcium uit je voeding wordt opgenomen. Verder heeft het ook effect op de werking van onze spieren en hersenen.

Het is bovendien een belangrijke speler in je immuunsysteem. En dat wordt in de koude maanden extra op de proef gesteld, met allerlei kwaaltjes tot gevolg. Bij een tekort aan vitamine D loop je het risico op een overactief immuunsysteem. Dit kan op termijn leiden tot allergieën, intoleranties en in het slechtste geval zelfs tot auto-immuunziektes.

Je weerstand winterproof maken? Ontdek hier onze tips!

Vitamine D-tekort: de symptomen

Als je een tekort hebt aan vitamine D, onderscheiden we drie gradaties, met elk hun eigen symptomen:

Vitamine D-insufficiëntie: dit is een algemeen en licht vitamine D-tekort. Het kan vooral zorgen voor oververmoeidheid/weinig energie, lusteloosheid, laag libido, bloedend tandvlees, spierpijn en/of spierkrampen. Vitamine D-deficiëntie: dit houdt in dat er veel te weinig vitamine D in je bloed zit. Dat kan bot-, spier- en gewrichtsklachten veroorzaken. Vitamine D-uitputting: dit betekent dat je lichaam helemaal géén vitamine D meer in voorraad heeft. In dit geval kunnen er botafwijkingen (bv. ontkalking of osteoporose), spierziekten en hartproblemen ontstaan, alsook depressie.

In welke mate je een vitamine D-tekort hebt, laat je best controleren bij je huisarts. Via een bloedonderzoek kan dit makkelijk nagegaan worden.

Bij wie komt het vaker voor?

Sommige mensen lopen een verhoogd risico op vitamine D-tekort:

oudere mensen, want een ‘oudere’ huid is dunner en daardoor minder goed in staat om vitamine D aan te maken. Daarnaast komen oudere mensen ook minder vaak buiten, denk maar aan rusthuisbewoners.

kinderen die borstvoeding krijgen;

personen die medicatie nemen tegen epilepsie;

personen met obesitas.

Vitamine D-tekort: dit doe je eraan

1. Zorg voor voldoende contact met zonlicht

Natuurlijk zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Ons lichaam maakt het zelf aan onder invloed van UVB-stralen. Om een goede hoeveelheid in je huid aan te maken, moet het zonlicht wel een bepaalde sterkte hebben.

Opgelet: Op dagen met een matige tot hoge UV-index bescherm je de huid best met schaduw, kledij en een zonnecrème met hoge SPF, vooral tussen 12 en 15 uur. De momenten búíten deze uren, en de dagen waarop er een lage UV-index is, zijn dan ook erg geschikt voor de aanmaak van vitamine D.

In de winter is er natuurlijk veel minder en ook minder sterk zonlicht, en kun je een vitamine D-tekort aanvullen met voeding of eventuele supplementen.

2. Pas je voeding aan

Alle beetjes helpen, dus als je een vitamine D-tekort hebt, zet dan vaker dit op het menu:

vis (en dan vooral de vettere vissoorten, zoals sardienen, haring en makreel);

vlees;

lever;

zuivelproducten of plantaardige vervangers die verrijkt zijn met vitamine D.

3. Vul eventueel aan met supplementen

Uit een onderzoek van Universiteit Gent en Sciensano blijkt dat slechts 25 procent van de bevolking vitamine D-supplementen neemt, maar in sommige gevallen kunnen ze een oplossing bieden. Raadpleeg daarvoor eerst je arts.

Speciale dank aan dokter Servaas Bingé. Bronnen: gezondheid.be, eg.be, gezondheidenwetenschap.be, kanker.be

Meer over je gezondheid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!