€ 16,40 i.p.v. € 18,25 bij PharmaMarket – Apivita

De ingrediënten in deze antiroosolie verzachten jeuk op je hoofdhuid, hydrateren en voeden terwijl ze schilfertjes verminderen. Maak scheidingen in je haar en verdeel de olie met het pipetje over je hoofdhuid. Masseer in, laat inwerken en spoel uit met shampoo. Shop het hier.