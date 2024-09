Besparen, zonder daar heel veel moeite voor te moeten doen, is altijd mooi meegenomen. Deze badkamertips komen ongetwijfeld van pas – en ook Moeder Natuur zal je dankbaar zijn!

Besparen in de badkamer

Met prijzen die tegenwoordig de pan uit swingen, kun je soms niet anders dan hier en daar iets aanpassen in je dagelijkse gewoontes. Ook in de badkamer kun je heel wat kleine dingen toepassen die op termijn een verschil kunnen maken. Lees maar:

1. Gebruik wasbare wattenschijfjes

Als je dagelijks twee watjes gebruikt om je make-up te verwijderen, gooi je er per jaar zo’n 750 in de vuilnisbak. Dat zijn bijna 10 pakken! Wasbare wattenschijfjes zijn dan ook dé revelatie in de beautywereld de afgelopen jaren. Ze zijn duurzaam en op termijn een pak goedkoper: na een tijdje haal je de investering er al uit en hoef je in principe geen wattenschijfjes meer aan te kopen. Gooi ze simpelweg mee in de wasmachine.

2. Kies voor multifunctionele beautyproducten

Beautyproducten die je voor meer dan één stap in je badkamerroutine kunt gebruiken, zijn zowel tijds- als plaatsbesparend en je kunt er dikwijls een centje mee uitsparen. Denk maar aan een veelzijdige balsem voor je huid, haar en lippen of een pot vaseline die je voor heel wat beautytips kunt toepassen.

3. Overweeg solide beautyproducten

Als je kiest voor verpakkingsvrije beautyproducten (zoals shampoobars en scrubzeep), kies je niet alleen voor duurzaam, maar ook voor je portemonnee. Ze zijn erg geconcentreerd, waardoor je er telkens maar heel weinig van moet gebruiken. Op die manier gaan ze superlang mee en moet je minder snel een nieuw product kopen.

4. Kies voor hervulbaar

Nog een tip om je beautyroutine te vergroenen is om voor hervulbare schoonheidsproducten te kiezen. Ook hiermee kun je besparen in de badkamer, aangezien je enkel voor een hervulling van het product kiest en dus geen volledig nieuwe verpakking hoeft te betalen.

5. Neem kortere douches

Een bad verbruikt meer water dan een douche: gemiddeld 130 liter tegenover 75 liter. Wil je besparen? Dan is het dus een beter idee om een douche te nemen. Douche daarbij kort (je verbruikt zo’n 15 liter per minuut!) en zet de kraan tussendoor uit, tijdens het inzepen bijvoorbeeld. Op die manier bespaar je niet alleen water, maar ook energie. Op termijn ben je honderden euro’s minder kwijt.

6. Installeer een bespaarknop

Een spaardouchekop kan je waterverbruik in de douche tot 50% verlagen. Je komt al snel aan een flinke besparing wanneer je ook denkt aan de energie die het kost om de hoeveelheid water op te warmen. Hetzelfde geldt voor het toilet: investeren in een spaartoets is meteen voelbaar, aangezien je erg veel water verbruikt om het toilet door te spoelen.

7. Gebruik regenwater

Als je nog meer wil besparen op drinkbaar water, kun je uiteraard regenwater gebruiken. Prima om het toilet door te spoelen, maar ook om te poetsen, te wassen en de tuin te besproeien.

8. Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen

Draai de kraan dicht als je even geen water meer nodig hebt. Tijdens het tandenpoetsen heb je bijvoorbeeld geen water nodig. Neem pas water wanneer je je mond spoelt.

9. Deel het bad

Kun je op zondagochtend niet zonder een lui, warm bad? Dan is het een leuk idee om het bad eens met je partner of kinderen te delen. Op die manier bespaar je al snel de helft van het water, en het geeft je een fijn moment om samen te babbelen, plannen te maken of te spelen.

10. Vang het water op

Wacht jij soms ook tot het water warm is geworden? Vang het koude water dan op om er later iets anders mee te doen. Zonde dat perfect schoon en drinkbaar water zomaar door de afvoer loopt, toch?

Nog meer bespaartips

Besparen op boodschappen, je huis energiezuiniger maken en koken met minder energie… Je vindt deze en nog véél meer bespaartips in ons handige spaardossier!

