Ze zijn zacht voor je huid, je portemonnee én de planeet. En zo zijn er nog redenen om herbruikbare wattenschijfjes in huis te halen. Lees maar mee!

De voordelen van herbruikbare wattenschijfjes

In de badkamer bevinden zich ontzettend veel wegwerpproducten. Denk maar aan plastic tandenborstels en scheermesjes, reinigingsdoekjes en wattenschijfjes. Als je dagelijks twee watjes gebruikt om je make-up te verwijderen, dan gooi je er per jaar zo’n 750 in de vuilnisbak. Dat zijn bijna 10 pakken!

Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen, op de meest makkelijke en zachte manier, met herbruikbare wattenschijfjes. De voordelen zijn groot:

Ze zijn milieuvriendelijk: ze worden dikwijls gemaakt van ecologische stoffen (zoals bamboe en biologisch katoen) en gaan honderden wasbeurten mee. Ze zijn lief voor je huid: herbruikbare wattenschijfjes zijn ultrazacht en nog milder voor je huid dan reguliere watjes. Ideaal voor de gevoelige huid rond je ogen. De stof zorgt ervoor dat je op een milde manier dode huidcellen verwijdert, waardoor je huid zijdezacht aanvoelt na het reinigen. Wasbare watjes uit microvezels vragen niet eens om een reinigingsproduct – een beetje water volstaat om je make-up te verwijderen. Ze zijn makkelijk in onderhoud. Ze zijn goedkoper: na een tijdje haal je de investering er al uit en hoef je in principe geen kosten meer te maken. Bovendien moet je niet meer naar de winkel, want je hebt ze altijd in huis. Handig!

Hoe gebruik je ze?

Wasbare wattenschijfjes gebruik je, zoals je gewend bent, om make-up te verwijderen en vloeibare gezichtsproducten aan te brengen. Gebruik ze altijd met voldoende product zodat ze niet te droog aanvoelen. Ga altijd zachtjes te werk, vooral rondom je ogen, om irritatie te vermijden.

Hoe onderhoud je ze?

De meeste wasbare wattenschijfjes hebben twee kanten: dezelfde, of één zachte en één ruwere kant. Gebruik beide kanten, stop je wattenschijfjes in een waszakje en gooi ze in de wasmachine op maximaal 40°C. Je hoeft er geen speciaal wasje voor te draaien: stop ze simpelweg bij je gewone was.

Wat met verkleuring?

Na veelvuldig wassen kunnen witte wattenschijfjes grauw kleuren. Die verkleuringen doen geen afbreuk aan de werkzaamheid van de watjes, maar doen ze wat minder fris ogen. Heb je dat toch liever niet, dan zijn er drie opties:

Week make-up los met een oliereiniger en spoel af met water vooraleer je de wattenschijfjes gebruikt voor een tweede reiniging. Dubbel reinigen is sowieso de beste manier om je gelaat zuiver en fris te houden, zeker als je make-up draagt. Hier ontdek je waarom.

en spoel af met water vooraleer je de wattenschijfjes gebruikt voor een tweede reiniging. Dubbel reinigen is sowieso de beste manier om je gelaat zuiver en fris te houden, zeker als je make-up draagt. ontdek je waarom. Spoel je wattenschijfjes meteen uit na het verwijderen van mascara, lippenstift of foundation. Gebruik eventueel een beetje zeep.

na het verwijderen van mascara, lippenstift of foundation. Gebruik eventueel een beetje zeep. Of koop gekleurde wattenschijfjes: roze of zwarte, bijvoorbeeld. Zo zie je de verkleuring niet.

Liever zelf wattenschijfjes maken?

Als je wat overweg kunt met een naaimachine, zijn herbruikbare wattenschijfjes erg makkelijk om zelf te maken. Een ideale manier om oude stofresten op te gebruiken – dubbel zo lief voor je portemonnee en de planeet!

