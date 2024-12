Soms hoef je het niet moeilijk te zoeken als het ook makkelijk kan, zoals met deze producten die door het hele gezin kunnen worden gebruikt!

Producten voor het hele gezin

Makkelijk toch, dat jong en oud met één potje of flesje verder kan? Extra handig in gebruik, goed voor meer rust in de badkamer én je portemonnee wint er ook mee. Verwen jezelf, je partner of je kinderen met deze beautyproducten:

Le Baume by CÎME Le Baume by CÎME € 13,50 – CÎME Deze balsem van het Belgische beautymerk CÎME is een echte multitasker. Hij herstelt een uitgedroogde en gebarsten huid, voedt je lippen, kalmeert, beschermt en verzacht een geïrriteerd velletje. De formule is 100% natuurlijk en is perfect te gebruiken voor het hele gezin, zelfs baby’tjes. Shop het hier.

Gentle Cleansing Gel Gentle Cleansing Gel € 8,99 – Yves Rocher Met Famille Bio ontwikkelde Yves Rocher een verzorgingslijn voor het hele gezin (vanaf 3 jaar). Deze zachte douchegel ruikt naar appeltjes, bestaat uit 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong en reinigt de huid zonder uit te drogen. Shop het hier.

Zonnebrandcrème SPF50 Zonnebrandcrème SPF50 € 17,99 – Naïf Familiemerk Naïf bracht deze koraalvriendelijke zonnecrème uit voor baby’s en kinderen, die ook door volwassenen kan worden gebruikt. Minerale filters leggen een laagje op de huid en beschermen de meest kwetsbare velletjes tegen uv-straling – ook belangrijk in het najaar. Shop het hier.

Baby Bath Milk Baby Bath Milk € 33,95 – RainPharma De hypoallergene babylijn van het Belgische RainPharma bevat o.a. deze voedende badmelk tjokvol verzorgende oliën. Hij houdt de huid soepel en zacht en beschermt tegen uitdroging. Heerlijk om je kindje een badje mee te geven, om zelf van te genieten, óf om lekker samen te badderen. Shop het hier.

Ultra-Gentle Shampoo Ultra-Gentle Shampoo € 16 – Klorane bij Farmaline Speciaal ontwikkeld voor alle haartypes, zelfs broos haar, is deze shampoo die geschikt is voor het hele gezin (ook kinderen vanaf 3 jaar). De formule met haver verzacht en beschermt het haar en vergemakkelijkt het ontwarren. Dit soort shampoos is trouwens ideaal om make-up borstels mee te reinigen! Shop het hier.

Deep Nourishing Body Butter Deep Nourishing Body Butter € 46,90 – Self De producten van Belgisch merk Self zijn 100% natuurlijk en geschikt voor de meest gevoelige huid, ook voor kinderen. De Body Butter voedt je huid diepgaand, helpt de natuurlijke vochtbalans herstellen en is zelfs geschikt voor baby’s. Shop het hier.

Amandel- en jojoba-olie Amandel- en jojoba-olie € 34,90 – Bubbles at Home Deze weldadige mix van amandel- en jojoba-olie van het Belgische Bubbles at Home is geschikt voor een droge tot zeer gevoelige (baby)huid. Hij verzorgt je huid intensief en kan zelfs jeuk en eczeem verlichten. Shop het hier.

Cleansing Water Wipes Cleansing Water Wipes € 10 – Uriage bij PharmaMarket Handig in je handtas: vochtige doekjes voor snelle opfrisbeurten. Uriage ontwikkelde ze met een verzorgende, verzachtende formule. Ze zijn geschikt voor baby’s vanaf de geboorte. Shop het hier.

Cicaplast Balsem B5 Cicaplast Balsem B5 € 13,50 – La Roche-Posay bij Medi-Market Huidirritatie, een verhit gevoel en andere vervelende kwaaltjes verdwijnen als sneeuw voor de zon met deze multi-herstellende balsem. Hij bevat panthenol en madecassoside om de huid te kalmeren en te versterken. Geschikt voor het lichaam, het gezicht en de lippen, en dat voor het het hele gezin, ook baby’s. Shop het hier.

Vaseline Vaseline € 1,89 – Vaseline bij Kruidvat Geen billencrème voor je baby bij de hand? Of wil je ruwe plekjes bij kinderen verzachten? Een likje vaseline biedt soelaas en doet nog veel meer. Shop het hier.

