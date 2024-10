Een bril is veel meer dan een montuur alleen. Naast een broodnodig accessoire, is het een mode-item waarmee je je persoonlijkheid kunt uitdrukken en je uitstraling kracht kunt bijzetten. Ben je nog op zoek naar een nieuw exemplaar? Uit deze brillentrends is het alvast moeilijk kiezen!

5 brillentrends

Benieuwd naar de nieuwste brillentrends? Van rond tot rechthoekig en van veelkleurig tot pastel: we stellen graag de allernieuwste trends aan je voor.

1. Retro rond

Ronde monturen zijn al even populair, maar treden nu steeds meer op de voorgrond. Rond is dikwijls retro, vooral dit seizoen, omdat de randen lekker breed mogen zijn en dus mogen opvallen. Modern en toch heel erg tijdloos!

MINE bij Eyes + More

2. Brillen zonder frame

Een pak minder opvallend, maar minstens even trendy, zijn brillen zonder frame onderaan. Vaak hebben ze een minimalistisch ontwerp, waardoor alle aandacht op jouw ogen wordt gevestigd. Bovendien staan ze bij elke haar-, huids- en oogkleur en stralen ze een bepaalde elegantie uit.

DbyD bij Pearle

3. Pasteltinten

Lichtroze, lila, zachtblauw… Pasteltinten geven je een zachte en frisse uitstraling. Ook beige- en crèmetintjes doen het goed in monturen, zoals we ook zien in de modetrends voor het najaar.

Pierce Fizz bij Ace & Tate

4. Oversized

Niets mis met een kleine en fijne bril, maar wie z’n creativiteit of persoonlijkheid volop wil uiten, kan kiezen voor een meer opvallend montuur. Oversized brillen kunnen een verrassend leuk en trendy effect geven, en monturen die ook hoekjes, kantjes of een print bevatten, zorgen voor een extra modieuze toets.

Otis Havana Ash bij Komono

5. Kleurverloop

Je kunt er haast niet naast kijken: brillen met kleurverloop zijn supertrendy. Monturen starten meestal wat donkerder en verlopen naar een lichtere kleur onderaan, maar dat effect kan net zo goed omgekeerd zijn. Een fijne manier om meer kleur toe te voegen aan je look en om subtiel een statement te maken!

Unofficial bij Pearle

