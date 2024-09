Van klassiek tot oversized en met een hippe print: de modetrends voor dit najaar beloven heel wat moois! Een overzicht van de mooiste mode voor de herfst en winter van 2024:

9 modetrends voor het najaar

1. Taille in de kijker

Een manier om je outfit instant vorm te geven, is door je taille in de kijker te zetten. Heel wat kledingstukken zetten in op een ingesnoerde taille, maar je creëert zo’n silhouet ook makkelijk zelf met een striklint of riem in je middel. Die mag dit najaar lekker breed en opvallend zijn.

Corduroy jurk, WE Fashion, € 75

2. Oversized

More is more! In contrast met de vorige trend mogen kledingstukken ook lekker wijd en baggy vallen. Kies je oversized kleding slim, door een brede trui bijvoorbeeld te combineren met een broek die wat strakker om je billen zit, of een losse jeans te combineren met een aansluitend bovenstuk. Zo behoud je figuur in je silhouet.

Poncho, Only, € 39,99

3. Klassieke mantel

Een stuk dat nooit uit de mode zal gaan, is een klassieke najaarsmantel. Lekker warm en eindeloos combineerbaar! Dit najaar spotten we ‘m vooral in een lange versie die tot net op of zelfs onder de knie valt.

Lange mantel, C&A, € 60,99

4. Grijs

Klinkt eentonig, is het niét: grijs is een van de grootste trendkleuren voor het najaar. Verschillende tinten passeren de revue, die mooi te combineren vallen met elkaar, maar ook een prima canvas vormen voor andere modekleuren als zachtgeel, dieprood, camel en blauw.

Grijze trui, Peppercorn bij JBC, € 69,99

5. Crème de la crème

Dit najaar vieren vooral neutrale tinten hoogtij, zoals we ook zien in deze trend. Crèmekleur is een hit: van gebroken wit tot een zachtgele tint en lichtbeige, en die trend trekt zich ook door op het vlak van schoenen en accessoires. Heel chic, vooral als je een hele outfit samenstelt in dit kleurenpalet!

Gebreide top, VILA, € 39,99

6. Bloemenweelde

Bloemen fleuren het najaar op, met weelderige printjes die zowel kleine als grotere bloemen afbeelden. Qua kleuren kijken we hier naar een najaarspalet, met bruintinten, roest, groen en oudroze in de hoofdrol. Al spotten we ook fellere tinten die mooi staan in contrast met neutrale items in je outfit.

Maxi-rok met bloemenprint, LolaLiza, € 49,99

7. Panterprint

Een andere print die we heel veel zien terugkomen in de najaarscollecties, is panterprint. Dit leuke patroontje zagen we al in de zomer vaak in jurkjes, sjaaltjes en accessoires, terwijl in het najaar vooral jassen, broeken en knitwear in de mode zijn.

Gewatteerd jasje met luipaardprint, LolaLiza, € 29,99

8. Teddy

Warm, wollig, streelzacht en met 100% knuffelfactor… Teddy maakt een grote comeback. De stof wordt uitbundig in de najaarscollecties verwerkt – vooral in jassen, maar ook in truien en zelfs blouses. Al spotten we teddystof ook als detail in accessoires, wil je op een subtielere manier mee zijn met deze trend.

Teddy gilet, Vero Moda, € 79,99

9. Strak in pak

Het maatpak is een blijvertje! Deze herfst en winter zijn vooral opvallende pakken in trek, denk maar aan een stof in fluweel of een felle kleur. Een fijne trend, want je kunt de broek en de blazer ook apart dragen, waardoor je extra veel uit je outfit haalt.

Oudroze pak, C&A, € 57,99 voor de blazer en € 40,99 voor de pantalon

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!