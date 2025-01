Je bril schoonmaken? Dit zijn de do’s en don’ts

Als je een bril draagt, weet je als geen ander hoe belangrijk schone glazen zijn. Maar je bril schoonmaken is niet zomaar even met je t-shirt erover vegen. Zo zou je weleens meer kwaad dan goed doen. Maar hoe poets je je bril dan wel? Dit zijn de do’s en don’ts.

Wat doe je beter niet?

Op een verkeerde manier je bril schoonmaken, is niet zonder risico. Voor je het beseft, beschadig je de glazen – ook al zijn die tegenwoordig meestal van kunststof – en de coatings die erop zitten. Die zijn namelijk gevoelig voor krasjes en dat wil je het liefst vermijden natuurlijk.

Tot de absolute don’ts behoren agressieve zepen of afwasmiddel op basis van citrus. Ook keukenpapier of papieren zakdoekjes laat je beter achterwege. Deze kunnen kleine houtvezels bevatten die krasjes maken op de glazen.

Je bril schoonmaken: hoe dan wel?

Spoel je bril schoon onder lauw water, zodat alle stofjes weg zijn. Zijn de glazen vettig? Gebruik dan een zachte en pH-neutrale zeep (bijvoorbeeld een milde handzeep) om ze schoon te maken. Spoel goed na. Want je wilt niet dat het vuil in de randjes blijft hangen. Drogen doe je met een schone microvezeldoek of een speciale brillenpoetsdoek.

Heb je een speciale brillenspray in huis? Dan kun je die uiteraard ook probleemloos gebruiken.

Voor een supergrondige schoonmaakbeurt bestaan er speciale reinigingstoestellen op basis van ultrasone geluidsgolven die het stof en vuil van je bril verwijderen. Het grootste voordeel? Zelfs de kleinste gaatjes en en hoekjes zijn helemaal schoon. Zo krijg je thuis hetzelfde resultaat als bij de opticien. Je hoeft enkel water en speciaal reinigingsmiddel toe te voegen en je bril in het toestel te leggen. Afhankelijk van het toestel duurt het enkele seconden tot een paar minuten om je bril schoon te maken.

Tip: ook handig voor horloges en juwelen.

Ook goed om rekening mee te houden als je je bril wilt poetsen:

Maak er een gewoonte van om je bril dagelijks te poetsen.

te poetsen. Gebruik alleen een milde zeep en geen agressieve variant of vaatwasmiddel.

en geen agressieve variant of vaatwasmiddel. Vergeet ook het montuur en de neusbeentjes niet voorzichtig schoon te maken.

en de neusbeentjes niet voorzichtig schoon te maken. Heb je een speciale brillenpoetsdoek? Stop ‘m dan regelmatig in de wasmachine. Vermijd wasverzachter.

