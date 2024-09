Voor velen is een regelmatige peeling hét geheim tot een frisse huid. Eentje die er jong en gezond uitziet, met een mooie teint en een stralende, natuurlijke gloed. Wil je ’t graag eens proberen, of overweeg je een (chemische) peeling? Lees dan zeker even verder.

Wat is een peeling?

Bij een peeling worden bepaalde (huidvriendelijke) zuren aangebracht op je huid, waardoor dofmakende, dode huidcellen makkelijk loslaten en het bovenste laagje van je huid zichzelf zal vernieuwen. Daardoor komt er een nieuwe, frisse, egalere huid tevoorschijn. Door je huid regelmatig te ‘peelen’, ziet je velletje er stralend uit en kunnen oneffenheden verminderd worden. Bovendien stimuleert een peeling de aanmaak van collageen en elastine, waardoor je huid steviger wordt.

Soorten peelings

Peelingproducten bestaan in allerlei vormen: crèmes, lotions, maskers … Ze hebben allemaal hetzelfde doel: dode huidcellen verwijderen en de celvernieuwing stimuleren. Je kunt zo’n peeling zelf thuis uitvoeren, of voor een chemische peeling gaan bij een professional.

1. Thuispeeling

Peelings voor thuisgebruik zijn vrij verkrijgbaar bij de apotheek, drogisterij of parfumerie. De dosissen van de actieve bestanddelen liggen veel lager dan die bij huidexperten en artsen. Ze zijn daarom ideaal voor het behandelen van de eerste tekenen van huidveroudering, een doffe uitstraling, vergrote poriën of oppervlakkige puistjes. Bovendien zijn thuispeelings erg geschikt om het resultaat van een professionele peeling langer te behouden.

Heb je last van specifieke huidproblemen (zoals acne en couperose) of heb je een gevoelige huid? Experimenteer dan zeker niet zelf met peelings, hoe zacht ze ook beweren te zijn. Ga langs bij een dermatoloog of gespecialiseerd schoonheidsinstituut om de behandeling te láten uitvoeren. Zo vermijd je het risico op huidbeschadiging.

2. Chemische peeling

Chemische peelings worden altijd uitgevoerd door een professional. Ze bevatten hogere concentraties werkzame stoffen en zijn daarom veel krachtiger, wat ze ideaal maakt voor de behandeling van huidproblemen zoals acne, littekens, zonneschade en pigmentvlekken.

Hoe sterk de peeling is, wordt afgestemd op je huidconditie en de problemen die je eventueel wilt laten behandelen. De sterktes kunnen verschillen van mild tot medium en zelfs diep.

Mildere peelings bestaan vaak uit alphahydroxy (AHA’s) of betahydroxyzuren (BHA’s), die vooral de bovenste huidlaag zullen aanpakken.

bestaan vaak uit alphahydroxy (AHA’s) of betahydroxyzuren (BHA’s), die vooral de bovenste huidlaag zullen aanpakken. Een diepere peeling maakt dan weer gebruik van sterkere zuren die tot in meerdere huidlagen zullen doordringen. Hierbij heb je meer kans op afschilfering en roodheden, maar ze zijn wel effectiever bij zwaardere huidproblemen.

Bespreek vooraf altijd met de expert wat de behandeling inhoudt, zodat je weet wat je kunt verwachten. Daarnaast is het slim om zo’n professionele peeling ruimschoots op tijd voor een belangrijk event te laten uitvoeren, aangezien je huid hersteltijd nodig heeft.

Hoe doe je het?

Een peeling doet je huid goed, maar: overdaad schaadt. Een peeling is zeker geen behandeling om dagelijks te doen. Ga je thuis aan de slag, lees dan zeker de instructies goed door en ‘peel’ niet vaker dan aangeraden.

Vooraleer je aan de slag gaat met een peeling voor thuisgebruik, is het heel belangrijk om het product even te testen op een klein stukje van je huid. In je hals of achter je oren, bijvoorbeeld. Wacht minstens 24 uur en kijk hoe je huid reageert. Lijkt je huid er goed op te reageren, zonder irritatie of beschadiging? Dan kun je doorgaan met de behandeling.

Een thuispeeling start altijd met een schone huid. Reinig je gelaat, maar zorg ervoor dat er geen zuren (bv. salicylzuur) in je reiniger zitten. Kies daarom voor een milde en bij voorkeur parfumvrije formule. Dep je huid droog met een schone handdoek. Breng daarna de peeling aan en laat inwerken zoals op de verpakking vermeld staat. Je kunt een lichte tinteling ervaren, maar als je huid rood wordt, branderig of pijnlijk aanvoelt, dan haal je het product er best meteen af. Spoel de peeling na de inwerktijd af, dep je huid opnieuw droog met een schone handdoek en breng een neutrale, vochtinbrengende crème aan. Serums en andere verzorgingsproducten laat je beter achterwege om je huid wat rust te gunnen. Ga je naar buiten? Breng dan een hoge zonbeschermingsfactor (SPF 50+) aan, zelfs als de zon niet schijnt. Na een peeling is je huid namelijk extra gevoelig voor schadelijke uv-stralen die je huid kunnen beschadigen en sneller doen verouderen.

5x peelings voor thuisgebruik

