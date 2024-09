Je huid reinigen: daarom is het zo belangrijk (en zo doe je het)

Wist je dat reinigen een van de belangrijkste stappen is in je huidverzorgingsroutine? Door te reinigen hou je je huid zuiver en gezond en zorg je ervoor dat je verzorgingsproducten beter worden opgenomen. Alleen maar voordelen, dus!

Waarom je huid reinigen?

Te moe na een lange dag, of korte nacht? Je huid reinigen is een stap die je toch best niet overslaat: ’s avonds verwijder je make-up, talg en vuil van buitenaf (denk maar aan fijn stof en gifstoffen van metalen en gassen), terwijl je in de ochtend het vuil verwijdert dat je huid tijdens haar nachtelijke herstelperiode zelf naar de oppervlakte bracht. Neem daarom de tijd om je huid grondig te reinigen. Zo hou je je velletje jong, fris en stralend en geef je puistjes of onzuiverheden geen kans. Ook belangrijk dus als je geen make-up draagt!

Reinigen: zo doe je het

Stap 1: demaquilleren

Verwijder je oogmake-up met een milde remover. Schrob of wrijf niet te hard, maar laat je wattenschijfje enkele seconden zachtjes op je ogen liggen zodat de mascara sneller lost.

met een milde remover. Schrob of wrijf niet te hard, maar laat je wattenschijfje enkele seconden zachtjes op je ogen liggen zodat de mascara sneller lost. Om oppervlakkige gezichtsmake-up (zoals poeders) en skincare te verwijderen, kun je vervolgens micellair water gebruiken. Draag je waterproof of ‘zwaardere’ make-up (denk maar aan foundation en concealer)? Ga dan voor een reinigende olie . Die zal je make-up makkelijk losweken.

gebruiken. Draag je waterproof of ‘zwaardere’ make-up (denk maar aan foundation en concealer)? Ga dan voor een . Die zal je make-up makkelijk losweken. Afspoelen doe je met lauw water (té heet water droogt je huid uit). Dep je huid droog met een schone handdoek.

Stap 2: dieptereiniging

In een tweede reiniging gebruik je een product geschikt voor jouw huidtype. Hiermee reinig je je poriën tot in de diepte. Masseer het product zachtjes in met cirkelvormige bewegingen en neem hiervoor je tijd: zo worden alle vuiltjes goed opgenomen.

Droge huid ? Reinig zo mild mogelijk, met een niet-schuimend product dat je moet afspoelen met water. Een melk, lotion of olie is ideaal.

? Reinig zo mild mogelijk, met een niet-schuimend product dat je moet afspoelen met water. Een melk, lotion of olie is ideaal. Normale huid ? Dan volstaat een melk of lotion.

? Dan volstaat een melk of lotion. Vette huid? Blijf dan liever weg van sterk schuimende producten, want die kunnen agressieve bestanddelen bevatten die de talgproductie nog meer stimuleren. Kies eerder voor een licht schuimende gel of lotion.

Wat na het reinigen?

Omdat je huid helemaal schoon is, zullen de actieve stoffen uit je verzorging extra goed door je huid opgenomen worden. Na het reinigen kun je overgaan tot de volgende stappen in je verzorgingsroutine:

Een toner haalt restjes cleanser weg en bereidt je huid voor op de verzorgingsproducten nadien, zoals je serum en dagcrème. Zo’n twee keer per week exfoliëren verwijdert dode huidcellen. Een serum is heel geconcentreerd en werkt specifiek in op de behoeftes van je huid. Oogcrème frist je blik op en kan helpen tegen wallen en fijne lijntjes. Met een crème voed en verzorg je de huid. Gebruik ’s ochtends een dagcrème met beschermende ingrediënten en ’s avonds een nachtcrème die je huid herstelt. Gebruik als laatste stap dagelijks (zomer én winter) een product met zonbeschermingsfactor om je huid tegen uv-stralen te beschermen.

Onze favoriete reinigers

Enzyme Cleansing Powder Enzyme Cleansing Powder € 19,90 – Rituals Dit reinigingspoeder verandert bij contact met water in een schuim. De natuurlijke enzymen uit papaja en ananas verwijderen onzuiverheden en zorgen ineens voor een milde exfoliatie. Shop het hier. Soothing Micellar Cleansing Foaming Gel Soothing Micellar Cleansing Foaming Gel € 18 i.p.v. € 22,95 bij PharmaMarket – Bioderma Deze zachte, kalmerende reinigingsgel verwijdert make-up en zorgt voor een hydratatieboost. Shop het hier. Makeup Removing Cleansing Oil Makeup Removing Cleansing Oil € 11,60 – Caudalie Een mix van voedende plantaardige oliën van natuurlijke oorsprong verwijdert grondig maar mild je make-up, ook waterproof. Shop het hier. Soothing Makeup Removing & Toning Milk Soothing Makeup Removing & Toning Milk € 8,99 – Yves Rocher Deze kalmerende reinigingsmelk verwijdert make-up en onzuiverheden in alle zachtheid en is bijzonder geschikt voor de gevoelige huid. Shop het hier. Cleansing Water Foam Cleansing Water Foam € 10,92 i.p.v. € 14,75 bij 24pharma – Uriage Dit reinigingswater transformeert dankzij het pompje in een weelderig schuim dat make-up van gezicht en ogen zachtjes verwijdert. Shop het hier.

Ook over je huid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!