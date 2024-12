Goeie vraag: blijft een goedkoper parfum minder lang hangen?

Over parfums doen heel wat feiten en fabels de ronde. Dat een goedkoper parfum van mindere kwaliteit is en bijgevolg minder lang blijft hangen, bijvoorbeeld. Maar wat is daar precies van waar? We vroegen het aan parfumeur Kristof Lefebre van MIGLOT Fragrance Lab.

Dure versus goedkope parfums: de grootste verschillen

Klopt het dat je beter investeert in een duur parfum, of kan een goedkopere geur even goed zijn? Kristof Lefebre: “Een duur parfum is niet noodzakelijk beter in kwaliteit. Alles hangt namelijk af van de samenstelling en de prijszetting van de geur.”

1. Natuurlijke of synthetische ingrediënten

“Eén van de belangrijkste redenen waarom bepaalde geuren een hoger prijskaartje hebben, is omdat ze gemaakt zijn van natuurlijke ingrediënten. Die zijn veel duurder dan hun synthetische tegenhangers. Wat is het verschil?

Natuurlijke ingrediënten zijn erg puur en worden gewonnen uit bijvoorbeeld houtsoorten, kruiden, specerijen, bloemen en vruchten. Net omdat ze zo kostbaar zijn, kan de prijs oplopen tot wel tienduizenden euro’s per kilogram van een bepaald ingrediënt.

zijn erg puur en worden gewonnen uit bijvoorbeeld houtsoorten, kruiden, specerijen, bloemen en vruchten. Net omdat ze zo kostbaar zijn, kan de prijs oplopen tot wel tienduizenden euro’s per kilogram van een bepaald ingrediënt. Synthetische ingrediënten worden door de mens chemisch samengesteld. Ze worden gemaakt om natuurlijke ingrediënten na te bootsen, of een geur net te versterken. Synthetische stoffen zijn een pak goedkoper omdat ze niet uit de natuur worden gewonnen, en er eigenlijk zoveel van kan worden gemaakt als je wilt. De duurzaamheid van het productieproces speelt hier wel een rol in de prijs.

Een parfum kan uit enkel natuurlijke of enkel synthetische ingrediënten bestaan, of een combinatie van de twee bevatten. Hoe hoger het percentage aan natuurlijke ingrediënten, hoe duurder de geur zal worden.”

2. Prijszetting en marketing

“Naast de keuze van ingrediënten, bepaalt de prijszetting hoeveel je voor een parfum zult betalen. Die prijszetting is namelijk een persoonlijke keuze van het merk, en omvat veel redenen waarom een parfum duur kan zijn, zoals de flacon, de verpakking of de marketing achter een geur. Het merk kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een reclamecampagne te lanceren en een bekende acteur of actrice in te schakelen voor de promotie. Dat kost geld, en kan mee de prijs van een parfum verhogen.”

Blijft een goedkoper parfum minder lang hangen?

Klopt het dat je een duur parfum langer zult ruiken? Kristof: “Niet per se. Hoelang een parfum blijft hangen, heeft namelijk niets met de prijs te maken, maar met de opbouw van de geur.

Een parfum bestaat uit verschillende componenten: top-, hart- en basisnoten. Niet elke geur heeft ze noodzakelijk alle drie, maar wat wél het geval is, is dat topnoten je een eerste indruk geven en daarna vervliegen. Na zo’n tweetal uur ruik je de topnoten niet meer en komen de hart- en basisnoten meer naar voren. Hoe snel een parfum vervliegt, heeft dus niets te maken met de prijs.”

Het verschil met een eau de toilette

“Als afsluiter geef ik graag nog mee dat een eau de toilette in het algemeen goedkoper is dan een eau de parfum, omdat het verschil in concentratie zo groot is. In een eau de toilette zit namelijk veel minder pure parfum, waardoor hij vanzelf minder lang zal blijven hangen.”

Met dank aan Kristof Lefebre van MIGLOT Fragrance Lab, Koophandelsplein 17, 9000 Gent.

Dit vind je misschien ook leuk om te lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!