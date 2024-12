Op zoek naar een parfum voor dames? Er zijn zoveel heerlijke geuren om uit te kiezen. In dit artikel stellen we je graag de nieuwste parfums voor vrouwen voor: van fris tot bloemig, poederig, kruidig, en alles ertussenin!

Top-, hart- en basisnoten

Vooraleer je een nieuw parfum voor dames kiest, is het goed om te weten dat de opbouw van een geur uit verschillende componenten bestaat: top-, hart- en basisnoten. Niet elk parfum heeft ze noodzakelijk alle drie.

Topnoten worden ook boven- of hoofdnoten genoemd en geven je een eerste indruk van de geur. Enkele minuten na het verstuiven, beginnen ze te vervliegen en na een tweetal uur ruik je ze niet meer. Topnoten bestaan dikwijls uit citrusgeuren.

worden ook boven- of hoofdnoten genoemd en geven je een eerste indruk van de geur. Enkele minuten na het verstuiven, beginnen ze te vervliegen en na een tweetal uur ruik je ze niet meer. Topnoten bestaan dikwijls uit citrusgeuren. Hartnoten komen meer naar voren als de topnoten zijn vervlogen. Ze zijn rijker en vormen de kern van het parfum. Meestal bestaan ze uit bloemige en fruitige geuren.

komen meer naar voren als de topnoten zijn vervlogen. Ze zijn rijker en vormen de kern van het parfum. Meestal bestaan ze uit bloemige en fruitige geuren. Basisnoten zijn de zwaarste moleculen en blijven als laatste over. Ze vormen het fundament van het parfum en zorgen ervoor dat de geur nog uren blijft hangen. Voorbeelden van basisnoten zijn houtsoorten zoals sandel- en cederhout.

Soorten parfums

Het ene parfum voor vrouwen is het andere niet. Zo is er een groot verschil in samenstelling en concentratie van de ingrediënten, waardoor de ene geur al langer blijft hangen dan de andere.

Parfum heeft de hoogste geurconcentratie: 20 à 40 procent van het flesje bestaat uit geurbestanddelen.

heeft de hoogste geurconcentratie: van het flesje bestaat uit geurbestanddelen. Ook eau de parfum heeft een hoog percentage geurbestanddelen: 10 à 20 procent . Het is de meest voorkomende vorm van parfum, naast eau de toilette.

heeft een hoog percentage geurbestanddelen: . Het is de meest voorkomende vorm van parfum, naast eau de toilette. Een eau de toilette bestaat uit 5 à 10 procent geurbestanddelen en is daarom dikwijls een stuk goedkoper dan zijn voorgangers.

bestaat uit geurbestanddelen en is daarom dikwijls een stuk goedkoper dan zijn voorgangers. Eau de cologne bevat de minste geurbestanddelen: 3 à 5 procent. De geur is dikwijls licht en fris, maar kan snel vervliegen.

Parfum voor dames: 15 nieuwe geuren

La Belle La Belle € 58,03 voor een eau de parfum van 30 ml – Jean Paul Gaultier bij Douglas Als je van zoete geuren houdt, dan is deze vast iets voor jou. De prachtige flacon laat je bovendien met plezier rondslingeren in de badkamer! Shop het hier. Topnoten: peer, bergamot

Hartnoten: peer, bergamot

Basisnoten: vanille

Nina Extra Rouge Nina Extra Rouge € 59,90 voor een eau de parfum van 30 ml – Nina Ricci bij Ici Paris XL In deze mooie flacon huist een zoet-bloemige geur. Nina Extra Rouge is een warm, winters parfum dat je zowel overdag als ’s avonds kunt dragen. Shop het hier. Topnoten: praline, vanille

Hartnoten: rozenknopjes, thee

Basisnoten: cassis, framboos

Rose Fumée Rose Fumée € 99 voor een eau de parfum van 75 ml – Marie-Stella-Maris Het Nederlandse Marie-Stella-Maris lanceerde onlangs vier parfums geïnspireerd op de essentie van water. Ze zijn ideaal voor wie houdt van een wat complexere geur. Shop het hier. Topnoten: limoen, cipres, galbanum, gember, sichuanpeper, water.

Hartnoten: roos, jasmijn, narcis, osmanthus, mimosa, geranum, tiaré

Basisnoten: patchoeli, musk, amyris, ambroxan

Million Gold For Her Million Gold For Her € 61,35 voor een eau de parfum van 30 ml – Rabanne bij Douglas Deze nieuwe geur van Rabanne is bloemig-houtachtig. Is je mooie gouden flacon leeg, dan kun je ’m makkelijk bijvullen met de refill van 200 ml – die in verhouding een stuk minder kost! Shop het hier. Topnoten: roos, lavendel, peer, mandarijn

Hartnoten: bloemen, jasmijn, ylang-ylang, roos

Basisnoten: muskus, vanille, mos, minerale tonen

Fir & Artemisia Fir & Artemisia € 76 voor een eau de cologne van 30 ml – Jo Malone bij De Bijenkorf Jo Malone pakt uit met enkele limited edition geuren voor het eindejaar, waaronder deze. Met z’n feestelijke verpakking kom je helemaal in de stemming! Shop het hier. Topnoten: artimisia

Hartnoten: fir

Basisnoten: leder

Eilish Eilish € 38,99 voor een eau de parfum van 30 ml – Billie Eilish bij Douglas Zangeres en popicoon Billie Eilish is intussen al aan haar derde parfum toe, maar dit was haar eerste. Perfect voor wie houdt van zoete gourmandgeuren, maar ook een leuk eindejaarscadeau voor je tiener(klein)dochter, nichtje of petekind. Shop het hier. Topnoten: gesuikerde bloemblaadjes, mandarijn, rode bessen

Hartnoten: vanille, kruiden, cacao

Basisnoten: muskus, tonkaboon, glad hout

Chloé Intense Chloé Intense € 94,50 voor een eau de parfum van 30 ml – Chloé bij ICI PARIS XL Met deze Intense lanceerde Chloé weer een delicaat bloemig parfum, dit keer met noten van framboos en roos. Is je flesje leeg? Dan kun je dat makkelijk bijvullen met de apart verkrijgbare refill van 150 ml. Shop het hier. Belangrijkste geurnoten: Topnoten: framboos

Hartnoten: roos

Basisnoten: hout

Godess Godess € 65,50 voor een eau de parfum van 30 ml – Burberry bij ICI PARIS XL Met drie verschillende vanille-geurnoten en accenten van hout en lavendel kun je dit gerust een ideaal geurtje voor het eindejaar noemen. Extra fijn is dat ook deze flacon hervulbaar is. Shop het hier. Topnoten: vanille absolu

Hartnoten: vanillekaviaar

Basisnoten: vanille-infusie met lavendel

Paradoxe Virtual Flower Paradoxe Virtual Flower € 76,50 voor een eau de parfum van 30 ml – Prada bij April Beauty Klaar voor het parfum van de toekomst? Ook in de parfumwereld wordt namelijk volop geëxperimenteerd met artificiële intelligentie. Zo gebruikt Prada voor deze Virtual Flower een jasmijn-akkoord dat met behulp van AI werd gecreëerd. Shop het hier. Topnoten: bergamot

Hartnoten: AI-jasmijn

Basisnoten: muskus

The One The One € 72,50 voor een eau de parfum van 30 ml – Dolce & Gabbana bij ICI PARIS XL Behalve klassieke witte bloemen bevat deze geur ook noten van lychee en perzik. Goed voor een eigentijdse oriëntaalse geur. Shop het hier. Topnoten: perzik

Hartnoten: witte madonnalelie

Basisnoten: vetiver

Eau Tendre Eau Tendre € 53,82 voor een eau de toilett van 35 ml – Chanel bij Douglas Fruitig-bloemige noten van jasmijn, kweepeer en grapefruit maken van deze Eau Tendre een fijne, vrouwelijke geur voor elke dag. Shop het hier. Topnoten: grapefruit

Hartnoten: jasmijn

Basisnoten: muskus, iris, amber

L’Interdit Rouge Ultime L’Interdit Rouge Ultime € 79,90 voor een eau de parfum van 35 ml – Givenchy bij April Beauty Deze bloemige-houtachtige geur bevat noten van oranjebloesem, vetiver en cacao. Voor dat laatste worden ongebruikte cacaodoppen gerecycleerd. Shop het hier. Topnoten: jasmijn, neroli, oranjebloesem

Hartnoten: tuberoos, cacao

Basisnoten: ambroxan, patchouli, vetiver

Montenapoleone District Montenapoleone District € 39,99 voor een eau de parfum van 50 ml – Kiko Cosmetics De collectie Scents of Milan is geïnspireerd op de verschillende wijken en bewoners van de stad Milaan. Zo vertegenwoordigt de Montenapoleone-wijk luxe en fashionista-allures. Shop het hier. Topnoten: essence van groene mandarijn en roze peper

Hartnoten: oranjebloesem, jasmijn

Basisnoten: patchoeli, sandelhout

Electric Night Electric Night € 21,95 voor een eau de parfum van 50 ml – The Perfumist bij ICI PARIS XL De parfums van The Perfumist zien er mooi uit, ruiken heerlijk én zijn lief voor je portemonnee. Deze limited edition voor het eindejaar is geïnspireerd door de magische energie van een nachtelijk stadslandschap. Shop het hier. Topnoten: peer, ananas

Hartnoten: jasmijn, oranjebloesem

Basisnoten: tonka, vanille, droog amber, cumarine

Citrus & Bergamot Citrus & Bergamot € 7,99 voor een eau de parfum van 50 ml – Kruidvat Kruidvat vindt dat iedereen moet kunnen genieten van dezelfde geuren, ongeacht geslacht. Dus ontwikkelde het drie geuren met frisse, kruidige en houtachtige akkoorden die gesmaakt én gedragen kunnen worden door iedereen. Zei iemand daar cadeautip? Shop het hier. Topnoten: citroen

Hartnoten: bergamot, jasmijn, roos, violet

Basisnoten: muskus, amber, cederhout

Hoe blijft je parfum langer hangen?

Eens je het perfecte parfum hebt gevonden, wil je natuurlijk dat de geur zo lang mogelijk blijft hangen. Beperk je tijdens het parfumeren daarom tot de zogenaamde ‘pulse points‘: de plekjes op je lichaam waar je je hartslag kunt voelen, zoals je polsen, je hals, de binnenkant van je ellebogen, je knieholten en achter je oren. In dit artikel vind je nog meer tips.

En hoe kies je een parfum voor iemand anders?

Parfum is een erg persoonlijk cadeau dat fijn is om te geven én te krijgen. Maar net in die persoonlijkheid schuilt ook een kleine valkuil, want het is niet altijd zo eenvoudig om een parfum te kiezen voor iemand anders.

Hoe doe je dat precies, een geur kiezen waar iemand écht blij mee is? Parfumeur Kristof Lefebre van het Gentse parfumhuis Miglot geeft in dit artikel een aantal tips.

Mis ook deze artikels niet:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!