Parfum is een persoonlijk cadeau dat fijn is om te geven én te krijgen. Maar net in die persoonlijkheid schuilt ook een kleine valkuil, want het is niet altijd zo eenvoudig om een parfum te kiezen voor iemand anders. We vroegen raad aan de expert.

Een parfum kiezen voor iemand anders: zo begin je eraan

Hoe doe je dat precies, een geur kiezen waar iemand écht blij mee is? Parfumeur Kristof Lefebre van het Gentse MIGLOT Fragrance Lab geeft een aantal tips.

1. Doe wat research

Een goede voorbereiding is het halve werk. Kristof Lefebre: “Een geur is iets heel persoonlijks. Vooraleer je op zoek gaat, probeer je daarom best op voorhand te achterhalen welk type parfum de gelukkige ontvanger goed vindt. Pols subtiel naar welke geuren hij of zij graag ruikt, welk parfum hij of zij nu draagt of kijk (als je kunt) in de badkamer welke geuren je voornamelijk terugvindt.

Je kunt ook afgaan op zijn of haar persoonlijkheid. Zoek je bijvoorbeeld een parfum voor iemand die graag reist? Dan is een oriëntaalse geur misschien wel een goede match. Iemand die graag tuiniert, kan dan weer van bloemenparfums houden. En iemand die zich graag wat extravaganter kleedt, kan zich waarschijnlijk wel vinden in een aparter parfum. Op die manier krijg je een beetje richting in de geuren waar je voor kunt kiezen.”

2. Vraag raad

“Door raad te vragen aan iemand die de gelukkige goed kent, kun je ook al een heel eind springen. Koop je bijvoorbeeld een parfum voor je moeder, dan kan je vader misschien goed inschatten met welke geur ze blij zal zijn. Een tweede mening kan bevestiging geven en onzekerheden wegnemen.”

3. Kies voor een facetrijke geur

“Als je echt niet weet voor welk parfum je best kunt gaan, kies dan voor een facetrijke geur die geen té uitgesproken ingrediënten bevat. Eentje waarin je zowel een bloemige als houtachtige geur herkent, bijvoorbeeld. Een parfum evolueert en heeft al naargelang de opbouw diepgang, waardoor er op die manier altijd wel iets zal zijn waarin de gelukkige zich zal herkennen.”

4. Koop een klein flesje

“Als je nog onzeker bent over de geur, ga dan niet meteen voor een grote parfumfles, maar koop een paar kleine reisflesjes van verschillende geuren. Zo verhoog je de kans op succes.”

5. Stop er een staaltje bij

“Stop een staaltje van hetzelfde parfum bij je cadeau, zodat men eerst kan ruiken of de geur in de smaak valt. Indien niet, dan kun je de ongeopende verpakking nog ruilen voor een andere geur. Eerlijkheid is daarbij belangrijk, want het heeft geen zin om een parfum te verstuiven dat je eigenlijk niet graag ruikt.”

6. Kies voor badproducten

“Als je nog twijfelt, of niet resoluut voor een parfum wilt gaan, dan zijn ook badproducten een mooi geschenk. Deze zijn iets subtieler geparfumeerd en maken van een douche of bad een echt luxemoment.”

7. Geef een stalenbox cadeau

Zoveel geuren, zoveel om uit te kiezen. Zie je door het bos de bomen niet meer? Dan kun je ook voor een stalenbox gaan. Kristof: “Bij Miglot voorzien we bijvoorbeeld een doosje met verschillende parfumstalen, waar een voucher bijzit om een geur naar je eigen smaak te kiezen. Dat lijkt me een ideale oplossing voor als je het écht niet weet.”

8. Geef een extra dimensie aan je cadeau

“Een parfum kan veel meer zijn dan gewoon een cadeau. Probeer er daarom een extra verhaal aan toe te voegen. Zo kan een nieuw parfum een soort tijdscapsule worden die mooie momenten kan oproepen, of een bepaalde betekenis kan onderschrijven. Een koppel kan bijvoorbeeld een parfum kiezen dat door beiden gesmaakt wordt, om een bepaalde verbondenheid te creëren. Door het parfum met een bepaalde betekenis te schenken, geef je een waardevol en weldoordacht cadeau dat zoveel meer is dan enkel een geur in een flesje.”

Met dank aan Kristof Lefebre van MIGLOT Fragrance Lab, Koophandelsplein 17, 9000 Gent.

