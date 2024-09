In principe is de Vinted-app zo gebruiksvriendelijk dat iedereen het kan. Met deze tips van enkele Libelle-ervaringsdeskundigen boost je je eigen verkoop én vermijd je miskopen! Eerste hulp voor Vinted-shoppers, dus.

Vinted is een erg populair platform waar je tweedehandskleding en -spullen kunt kopen en verkopen. België telt drie miljoen geregistreerde Vinted-gebruikers. Het actiefst zijn vrouwen: de helft van de artikelen in de app is vrouwenkleding, een derde zit in de categorie ‘kinderen’ en tien procent is mannenkledij. Vinted leert zo heel wat mensen kennismaken met het gegeven ‘tweedehandskleding’, en dat verlaagt de drempel aanzienlijk. Deze Libelle-collega’s geven enkele tips om vlotter te kopen en verkopen op Vinted. Eerste hulp voor Vinted-shoppers!

Als je koopt op Vinted

Tips van bookzines-coördinator Birte

– Bij het zoeken op Vinted kun je criteria ingeven. Je kunt kiezen om enkel items te zien die nieuw zijn (met of zonder prijskaartje) en daar kun je vaak goeie deals doen.

– Durf extra informatie of foto’s te vragen.

– Ga altijd kijken hoeveel hartjes een kledingstuk heeft en hoe lang het al te koop staat vooraleer je biedt. Heeft het stuk al 30 hartjes en staat het nog maar een dag of een week te koop, dan zal de verkoper waarschijnlijk niets of niet veel van de prijs doen, want dan geraakt hij of zij het sowieso wel kwijt. Staat een kledingstuk al lang te koop? Dan durf ik iets lager te bieden. Maar ga niet te ver. Vraagt iemand 20 euro voor een trui van een kwaliteitsmerk? Dan kun je proberen om nog iets van de prijs te doen, maar breng geen te laag bod uit, want dan vang je waarschijnlijk bot.

Tips van trademarketeer Sara

– Wees steeds op je hoede voor fraudeurs, ondanks alle moeite die Vinted doet om dit tegen te gaan. Blijf altijd op het Vinted-platform. Zodra je eraf gaat, ben je niet meer gedekt door Vinted.

– Is de verkoper onbeleefd of heb je een slecht gevoel? Laat het artikel dan voor wat het is. Het is en blijft een luxeprobleem, en dan ga je beter op zoek naar een alternatief.

Tips van eindredactrice Leila

– Mensen doen miskopen. En daar kun je op Vinted van profiteren. Voor je een stuk uit een nieuwe collectie van je lievelingsmerk koopt, kun je bijvoorbeeld checken of het niet al toevallig op Vinted te koop is. Zo heb ik net een nieuwe wollen trui uit de nieuwe Bellerose-collectie exact in mijn maat en kleur gevonden, maar dan voor 90 euro in plaats van 189 euro. Ik vermoed dat het een miskoop van de verkoper was en zij de trui misschien een beetje te pluizig vond, maar dat vond ik niet.

– Check ook eens de ‘Home’ categorie van Vinted. Je zult versteld staan over hoeveel leuke, kleinere spullen voor je interieur je kunt vinden aan een spotprijsje.

Als je verkoopt op Vinted

Tips van trademarketeer Sara

– Zet zoveel mogelijk foto’s online van het te verkopen artikel (labels, etiket, afmetingen, foutjes, details…)

– Gebruik voor je foto’s een contrasterende achtergrond en bij voorkeur ook een foto waarbij je het item zelf aan hebt.

– Zet je prijs net dat tikkeltje hoger, zo heb je nog marge om te onderhandelen.

Tips van bookzines-coördinator Birte

– Het is beter om niet alles tegelijkertijd op Vinted te zetten, maar af en toe een item of een paar items. Ik weet absoluut niet hoe dat algoritme werkt, maar ik merk dat je meer nieuwe likes en biedingen krijgt als je iets nieuws op Vinted zet. Dus als ik een paar dingen verkoop, doe ik dat druppelgewijs.

– Zet je prijs wat hoger dan wat je er echt voor wilt krijgen. In het beste geval verkoop je het dan voor die prijs. Wat ik altijd doe: als iemand een stuk van mij markeert als favoriet, doe ik meteen iets van de prijs. Maak het jezelf niet te moeilijk.

– Ga eens kijken bij de instelllingen en kies de verzendmethodes die voor jou het makkelijkst zijn. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geen Homerr-punt in de buurt. Vink dat dan af bij je verzendmethodes.

– Durf assertief te zijn. Dit is geen tip om meer te verdienen, maar wel eentje voor je mentale gezondheid. Sommige kopers bieden een tiende van de vraagprijs of vragen dertig extra foto’s van een T-shirt waar je drie euro voor vraagt. Je mag klantvriendelijk zijn – ik probeer dat ook te zijn – maar er zijn grenzen.

Tip van reportageredactrice Tine

– Maak een bundel van enkele items. Sommige kopers vinden het handig om een ganse outfit te kopen. En jij bent in enkele kliks meerdere stuks kwijt.

