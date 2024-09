Tweedehands shoppen: 9 tips om de mooiste stuks te scoren

Tweedehands shoppen is hot! Het is dan ook een feest voor de planeet, je portemonnee en je humeur. Met deze tips kom je ongetwijfeld met een paar topstukken naar huis (en vermijd je miskopen).

Tweedehands shoppen: 9 succestips

1. Check de stof

Kijken naar van welke stof het kledingstuk is gemaakt, is altijd een goed idee. Van stuks uit natuurlijke materialen als katoen, linnen, wol, zijde en kasjmier heb je dikwijls nog lang plezier.

2. Check de staat

Tweedehandskleding is normaal gezien al gedragen geweest. Het zou dus best kunnen dat je een scheurtje, vlekje of missende knoop spot. Door te letten op de sluiting, rits en voering zie je doorgaans of een stuk in goede staat is. Laat je alleszins niet ontmoedigen door een missende knoop die je kunt aannaaien of een scheurtje dat je nog kunt herstellen. Met vlekken pas je beter op, want die krijg je er niet altijd uit.

3. Probeer andere maten

Pas áltijd: maten kunnen per merk verschillen, en vroeger waren de maten soms anders dan nu. Probeer daarom ook maten die misschien niet binnen jouw standaardmaten liggen: misschien vind je zo een stuk dat toch perfect aansluit, of net lekker oversized valt.

4. Bekijk ook de mannenafdeling

Biedt jouw favoriete tweehandswinkel een mannenafdeling aan? Neus dan ook daar eens tussen de stuks, want daar vind je misschien wel een leuke boyfriend jeans of oversized hemd.

5. Neem je tijd

Anders dan in winkels waar de nieuwe collectie netjes gesorteerd en op maat hangt, zul je in tweedehandswinkels wat meer moeten zoeken. Geen enkel stuk is immers hetzelfde. Reken daarom voldoende tijd om alles op je gemak te kunnen bekijken.

6. Vertrek vroeg

In tweedehandswinkels, en zeker op rommelmarkten, ben je er maar beter vroeg bij om de mooiste stuks te scoren. Ga daarom tegen openingstijd al eens kijken. Twijfel je, en hangt het stuk er een tijd later nog? Probeer dan af te bieden. In tweedehandswinkel vind je vaak de beste schatten door regelmatig op bezoek te gaan.

7. Bied af

Afdingen wordt niet overal geapprecieerd, maar zeker op de markt is dat het proberen waard. Hou het fijn en speel het niet te hard: bied nooit de helft of meer af. Of misschien krijg je wel een mooie korting als je meerdere stuks koopt?

8. Twijfels? Kies voor klassiek

Shop je de eerste keer tweedehands? Dan kan het fijn zijn om te starten met tijdloze klassiekers die je met heel veel stuks uit je kast kunt combineren. Denk maar aan een witte blouse of een wijde pantalon. Zo verklein je de kans dat je thuiskomt met een stuk dat er leuk uitzag in de winkel, maar je amper zult dragen.

9. Shop slim

Kopen om te kopen is nooit slim, ook niet als je tweedehands winkelt. Koop een kledingstuk omdat je het effectief gaat dragen, niet zomaar omdat het een interessant koopje is.

De leukste tweedehandswinkels

Weet je niet goed in welke winkels je allemaal tweedehands kunt shoppen? Dit zijn onze favoriete tweedehandswinkels:

Meer tips:

