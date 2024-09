Dressing: waarom kiezen voor een open of gesloten kast?

Wil je in je huis of appartement een dressing creëren, dan is de belangrijkste vraag of je voor een open of gesloten kast kiest. Beide oplossingen hebben hun voor- en nadelen. Wat is het best voor jou?

De open kast als dressing

Een open kast ziet er meteen heel glamoureus uit. Denk maar aan de vele films en series waar stijlvolle dames hun perfecte outfit uitkiezen in hun eindeloze dressing. In een open variant zie je meteen waar je uit kunt kiezen. Dat Vinted-jurkje past perfect bij die nieuwe blazer die je onlangs kocht. Nu nog de juiste schoenen uitkiezen!

Een open dressing ziet er niet enkel leuk uit, het is superpraktisch en je verliest geen tijd met het openen en sluiten van deuren.

Zo’n deurloze variant is uiteraard ook goed voor je budget. Voor de prijs van de deuren kun je je nu uitleven in accessoires. Lades, vakjes, rails én belichting, ze maken je dressing helemaal af.

Een open kast heeft veel voordelen, maar ook één belangrijk nadeel. Dat je alles ziet liggen betekent dat je je beste opruimskills boven zult moeten halen. Doe je dat niet, dan wordt het al snel een rommeltje.

Opruimtips nodig? Lees zeker 7 tips voor een opgeruimde kleerkast

Ook regelmatig poetsen hoort er voortaan bij, want zonder deuren vangen die leggers heel wat stof.

Tip: met een simpel gordijntje bescherm je je kleding en hou je het meeste stof buiten, zonder dat je moet investeren in een gesloten dressing.

Een gesloten kast

Ben je bang dat je je kleerkast niet opgeruimd kunt houden, dan kies je beter voor een gesloten kast in je dressing. De deuren zorgen ervoor dat het geheel steeds ordelijk oogt, en bovendien houden ze stof en licht buiten zodat je kleren mooi beschermd blijven.

Als je kiest voor een kast met deuren kun je alle richtingen uit. Er is zoveel keuze wat materialen en kleuren betreft, dat je je dressing volledig kunt afstemmen op de rest van je interieur. Ga je voor ruimtebesparende schuifdeuren of heb je voldoende plaats voor de klassieke draaideuren?

Heb je weinig ruimte, vervang dan een gewone deur door een spiegeldeur. Zo kun je steeds je volledige outfit checken zonder plaats te verliezen én lijkt je ruimte groter.

Net als een open dressing heeft ook een gesloten kast enkele aandachtspunten. Over de beschikbare ruimte hadden we het al, maar ook met verluchting hou je best rekening. Als de deuren van je dressing altijd gesloten zijn, kunnen je kleding en schoenen wat muf gaan ruiken. Vergeet dus niet om je kast regelmatig schoon te maken en hang eventueel een lavendelzakje tussen je kleding.

Tip: Wel deuren, maar toch het overzicht behouden? Kies dan voor een kast met glazen deuren.

