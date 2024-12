Superleuk zijn ze, feestelijke kapsels voor kinderen met dotjes, vlechtjes en staartjes. Ook jij kunt ze maken, met de video’s in dit artikel!

Goed begonnen is half gewonnen

Een mooi feestelijk kapsel voor je kind begint bij een goede voorbereiding. Is het haar nog te glad, dan is het moeilijker om op te steken en zal het kapsel minder lang mooi blijven. Verdeel het haar in laagjes en verstuif tussen elke laag een textuurspray of kleurloze droogshampoo. Verdeel het product goed met je vingers of ga er met de haarborstel door.

Eventueel kun je het haar vooraf krullen, met de krultang of de stijltang, voor een extra feestelijk effect.

Feestelijke kapsels voor kinderen

Moet je kind voor een leuk feestkapsel naar de kapper? Dankzij deze handige stap-voor-stap-filmpjes niet. Een speelse strik, bubbelvlecht, visgraatvlecht of iets helemaal anders: deze feestelijke kapsels voor kinderen maak je makkelijk zelf!

1. Speelse strik



Zo maak je dit kapsel:

Maak de haren achteraan de kruin vast met een elastiekje. Op het einde trek je het haar niet volledig door, zodat je een lus maakt. Trek de lus open in twee gelijke delen. Maak de lusjes langs de zijkant vast met schuifspeldjes die je naar binnen steekt, zodat je ze niet meer ziet zitten. Neem een pluk haar uit het staartje en draai die langs de bovenkant rondom het elastiekje met een haarlus (verkrijgbaar online of o.a. bij Veritas).

2. Bubbelvlecht



Zo maak je dit kapsel:

Bind de haren achteraan de kruin samen met een dun, doorschijnend elastiekje. Verberg het elastiekje: stop een haarlus (verkrijgbaar online of o.a. bij Veritas) door het staartje, wikkel een pluk haar rond het elastiekje en trek het er met de haarlus door. Bind, enkele centimeters verder, opnieuw een elastiek rond het staartje. Trek het goed aan en maak een bubbel door de haren tussen de elastiekjes wat los te trekken. Verberg het elastiekje opnieuw met een haarlus. Herhaal voor een derde, vierde, vijfde … bubbeltje. Zorg ervoor dat de bubbels ongeveer even groot zijn.

3. Dotjesrij



Zo maak je dit kapsel:

Bind de haren achteraan de kruin samen met een elastiekje. Draai het staartje op tot een dotje en maak vast met schuifspeldjes. Neem twee gelijke lokken aan weerszijden van het hoofd en bind vast tot een staartje, vlak onder het eerste dotje. Draai het staartje opnieuw in een dotje en maak vast met schuifspeldjes. Herhaal tot je helemaal beneden het hoofd bent. Het allermooist is om een oneven aantal dotjes te maken.

4. Vrolijke visgraatvlecht



Zo maak je dit kapsel:

Verdeel het haar in twee gelijke delen. Neem helemaal links een lok en breng die over naar de rechterkant. Doe hetzelfde aan de rechterkant. Neem helemaal links opnieuw een lok en breng die over. Herhaal aan de andere kant. Blijf dit doen tot je helemaal beneden bent. Vlecht mooi strak en trek tussendoor goed aan. Bind de visgraatvlecht samen met een elastiekje. Trek de vlecht hier en daar losser voor een nonchalant effect. Tip: varieer op dit kapsel door de visgraatvlecht tegen het hoofd op te rollen tot een lage dot.

5. Lage staart met een twist



Zo maak je dit kapsel:

Kam de haren op de kruin glad. Neem aan het ene oor een lok en draai dit tussen je vingers op tot een rolletje. Doe daarna hetzelfde aan de andere kant. Breng beide rolletjes op dezelfde hoogte naar het midden en bind vast. Trek goed aan tegen het hoofd. Neem net onder de eerste rol een tweede lok. Draai ook deze op tussen je vingers. Doe hetzelfde aan de andere kant. Bind beide lokken in het midden vast, vlak onder de eerste rolletjes. Blijf herhalen aan beide kanten, tot je laag in de nek eindigt.

Tekst en uitvoering: Jolien Thieleman (video 1-3) en Sanne De Lee (video 4-5) โ€ข Camera en montage (video 1-3): Jill Verheyden

