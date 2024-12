5 feestkapsels voor krullen

Ben je gezegend met een prachtige bos krullen? Pak dan tijdens de feestdagen uit met een kapsel dat je lokken alle eer aandoet. Laat je inspireren door deze mooie feestkapsels voor krullen, die je makkelijk thuis kunt uitproberen!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Krullen zijn van nature droger en nemen makkelijker vocht uit de omgeving op, waardoor ze sneller kunnen pluizen. Hydrateren en verzorgen is dus de boodschap: zo blijven ze mooi gedefinieerd en komen ze extra mooi tot hun recht in je feestkapsel.

Was je haar met producten die geschikt zijn voor krullen en breng daarna een verzorgend leave-in product en/of een krullengel aan. Breng je haar in model en zorg eventueel voor meer volume met een stylingmousse of wat volumepoeder aan de wortels.

De mooiste feestkapsels voor krullen

Met krullen kun je echt álle kanten uit: je creëert er de mooiste, meest volumineuze feestkapsels mee! Laat je inspireren:

1. Paardenstaart met een twist



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zo maak je dit kapsel:

Verdeel je haar in drie delen, door twee brede lokken aan weerszijden van je hoofd apart te houden. Maak een lage paardenstaart van het middelste deel. Trek de plukjes op je kruin zachtjes naar boven voor meer volume. Bind de twee loshangende delen achteraan je hoofd vast met een elastiekje. Maak een gaatje door het elastiekje iets verder weg van je hoofd te trekken. Draai twee keer om, om zo een twist te creëren. Trek je paardenstaart door het gaatje. Trek het elastiekje goed strak aan onder je paardenstaart, zodat je het niet meer ziet zitten.

2. Snelle lage dot



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zo maak je dit kapsel:

Verdeel je haar in drie delen, door twee brede lokken aan weerszijden van je hoofd apart te houden. Bind de twee lokken achteraan je hoofd vast met een elastiekje. Trek de plukjes op je kruin zachtjes naar boven voor meer volume. Maak een gaatje bovenaan het elastiekje en haal het staartje er langs boven door, zodat je een twist creëert. Bind je haar samen tot een lage paardenstaart, maar trek je lokken op het einde niet volledig door je elastiek, zodat je een lus creërt. Verdeel het loshangende haar in twee delen. Twist ze naar boven toe en speld ze vast aan de andere kant van de dot, zodat je het elastiekje verbergt.

3. Fancy French twist



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zo maak je dit kapsel:

Maak een paardenstaart in het midden van je hoofd. Maak een gaatje naast het elastiekje en trek er de paardenstaart langs de zijkant door. Bind het uiteinde van de paardenstaart vast met een klein elastiekje. Rol je haar op tot een chignon. Verberg het elastiekje met de puntjes van je haren naar binnen. Speld je chignon goed vast met schuifspeldjes: stop ze naar binnen, zodat je ze niet ziet zitten.

4. Met een knijpspeld



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zo maak je dit kapsel:

Verzamel je haar in het midden van je hoofd, alsof je een paardenstaart maakt. Rol je lokken langs dezelfde kant op naar beneden. Ben je helemaal onderaan je hoofd, duw je haar dan zachtjes omhoog voor meer volume. Maak je kapsel ter hoogte van de twist vast met een feestelijke haarspeld.

Meer kapsels met een knijpspeld vind je hier!

5. Half omhoog

Zo maak je dit kapsel:

Maak een staartje van de haren op je kruin. Maak een gaatje in het midden en trek er het staartje langs boven door, zodat je een twist krijgt. Speld het staartje even naar boven. Neem, ter hoogte van je oren, twee brede lokken langs de zijkant en bind ze vast in een staartje. Maak het eerste staartje weer los. Trek het tweede staartje met je duim en wijsvinger door het gaatje. Trek je lokken goed aan.

Tekst en uitvoering: Jolien Thieleman • Camera en montage: Jill Verheyden

Meer mooie kapsels:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!