Een nieuw seizoen, dat betekent ook nieuwe trends. Wij kijken nóg meer uit naar het najaar, als je ziet hoe mooi de komende kapseltrends zijn!

Kapseltrends voor het najaar

Kappersbezoek gepland, maar nog geen idee wat je met je haar wilt doen? Misschien kunnen deze kapsels, populair de komende herfst en winter, je wel inspireren. Er is voor ieder wat wils: kapsels die heel trendy en wat meer opvallend zijn, maar ook makkelijke stijlen die de hele dag in model blijven zitten. Wij selecteerden de mooiste kapseltrends voor het najaar.

1. Lange bob

De lange bob (of ‘lob’) wordt op of nét over je schouders geknipt. Dit najaar krijgt hij extra veel textuur en dimensie, met losse golven en een natuurlijke slag die niet zo perfect hoeft te ogen. Heb je van nature sluik haar? Verstuif wat textuur- of zoutspray en kneed het product goed in je lokken.

Joost Govers

2. Diepe zijscheiding

Hoewel middenscheidingen nog steeds mooi staan, kunnen we er niet omheen dat de zijscheiding helemaal terug van (nooit helemaal) weggeweest is. Die mag best diep zijn, met losse, golvende krullen en een portie glamour.

Joost Govers © Joost Govers

3. Creatieve dotjes

Strakke dotjes, waarbij je je haar met haarspray en een borstel naar achteren kamt, zijn nog steeds populair. Dit najaar mogen we extra creatief uit de hoek komen, bijvoorbeeld met felgekleurde haarspeldjes, vlechtjes en uitstekende plukjes. Onze interpretatie van dit trendkapsel? Een easy gevlochten knotje: vlecht een lage paardenstaart, bind de puntjes vast met een elastiekje, rol op tot een dot en maak vast met schuifspeldjes.

Joost Govers

4. Warm bronde

Warm bronde moet een van dé haarkleuren van de komende seizoenen zijn: blond met een diepere, bruine tint die hint naar de herfst. Extra mooi met een balayage die je coupe opfrist.

Tjorven Boucher

5. Sierlijke accessoires

Strikjes, lintjes, schuivertjes en speldjes… Als het van deze trend afhangt, mogen haaraccessoires voluit worden gebruikt de komende seizoenen. Mooi als extraatje in je kapsel, waarbij je het accessoire laat schitteren in zijn eenvoud.

Joost Govers

6. Warrig pixiekapsel

Een pittig pixiekapsel kun je heel strak dragen, maar ook lekker warrig en volumineus. De truc zit ‘m in het stylen van de bovenste lagen: kneed er wat volumepoeder of textuurspray in. Een nootje matte wax doet het dikwijls ook goed om volume te behouden.

Joost Govers

7. Luchtige laagjes

Deze trend draait volledig rond laagjes. Lange en korte versies zijn helemaal in, maar vooral laagjes rond je gezicht zorgen voor een flatterend effect. Een luchtige en nonchalante stijl die geen moeite lijkt te kosten, terwijl je net heel wat dingen kunt doen om meer volume in je haar te krijgen.

Tjorven Boucher

Meer kapselideeën:

