15 lentefrisse kapsels met een balayage (+ verzorgingstips)

De lente lonkt. En door ons haar waait een frisse wind, met zachte lokjes die je kapsel oplichten. Laat je inspireren door deze lenteproof kapsels met balayage voor kort, lang en halflang haar!

Wat is een balayage?

Kapster Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair: “Een balayage is een veel gevraagde behandeling: een verhelderend product wordt op je haar ‘geveegd’ waardoor je kleurschakeringen in je kapsel krijgt. De termen balayage en highlights worden vaak door elkaar gebruikt maar eigenlijk valt alles onder balayage, waarvan highlights een specifieke techniek is. Daarbij worden heel precies dunne strengen haar gekleurd, meestal van de wortels tot de punten, om een lichter effect te bekomen.

Andere populaire technieken zijn de freehand balayage (waarbij de verf iets lager en uit de losse pols in je haar wordt aangebracht, waardoor je minder snel uitgroei hebt), babylights (waarbij de lokjes heel fijn worden aangezet), een ombre (waarbij enkel de uiteinden van het haar worden opgelicht) en een money piece (waarbij enkel de lokjes worden opgelicht die je gezicht omlijsten).”

Hoe fris je je balayage tussendoor op?

Valerie: “Je balayage opfrissen tussen twee kleuringen door kan met een toner, om kleur toe te voegen of ongewenste warme of koele tonen in je haar te neutraliseren. Zo kun je geeltinten uit blond of grijs haar halen, of een oranje schijn uit bruin haar. Het effect blijft doorgaans een paar weken, afhankelijk van je haartype, en vervaagt geleidelijk met elke wasbeurt.”

Nog een aantal verzorgingstips

Gebruik een herstellende shampoo die je eventueel afwisselt met een shampoo die specifiek werkt op de behoeftes van je haar (vet haar of roos, bijvoorbeeld). Ontkleurd haar is altijd een beetje beschadigd, omdat er pigmenten worden uitgetrokken.

Eindig altijd met een conditioner om de haarschubben te sluiten en je haar te hydrateren en herstellen. Is je haar erg droog of beschadigd? Gebruik dan een masker voor een rijkere verzorging. Herstel is belangrijk om te vermijden dat de haarvezels afbreken.

Was je haar maar 2 à 3 keer per week om de kleuring langer mooi te houden en spoel het uit met water dat niet té warm is om uitdroging te voorkomen. Tussendoor kun je een droogshampoo gebruiken om je wasbeurt een dag uit te stellen.

Borstel je haar extra voorzichtig als het nat is, want dan is het gevoeliger voor beschadiging. Ontwar altijd van beneden naar boven: van de punten naar de wortels.

Gebruik hittebescherming als je met een stylingtool, zoals een haardroger of stijltang, aan de slag gaat. Je haar beschadigt immers al vanaf 90°C hitte op je haar.

Gebruik een speciale crème of spray die je haar beschermt tegen zonlicht. Die werken als een soort zonnecrème, maar dan voor je haar.

Let op met chloor: die chemische stof in zwembadwater breekt de haarschubben open, waardoor de kleuring een groene of gelige schijn kan krijgen. Was het achteraf goed met een reinigende shampoo om opgehoopte restjes te verwijderen en gebruik een hydraterende conditioner of een haarmasker om je haar diep te voeden.

Met dank aan Valerie Fierens van kapsalon Level 4 Hair (level4hair.be)

