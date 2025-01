Een nieuw jaar, een nieuw kapsel? ’t Zou zomaar kunnen, als je ziet hoe mooi de kapseltrends voor 2025 zijn! We zetten dé populaire en nieuwe kapsels voor dames van 2025 voor je op een rij.

Kapseltrends 2025

Een nieuw seizoen, dat betekent ook nieuwe trends. Van make-up tot mode, en nu ook je haar: deze trends kunnen je vast inspireren in het nieuwe jaar.

De kapseltrends voor 2025 gaan van erg draagbaar tot meer gedurfd, en zijn dikwijls geschikt voor dames met kort en halflang haar tot lang haar. Een overzicht van de mooiste trends, zodat je vol inspiratie naar de kapper kunt:

1. Messy pony

De pony is helemaal terug van weggeweest! In 2025 populair in zowel een korte als langere lengte, maar vooral mag hij lekker rommelig gestyled worden. Lees: hij hoeft niet superstrak afgelijnd te zijn en de plukjes op je voorhoofd mogen wat uit elkaar vallen.

2. Superkorte bob

De bob is al langer hip. Dit kapsel werd de voorbije jaren vooral strak geknipt in één lengte tot net boven de schouders. Volgens deze trend mag hij nog een stuk korter, in een pittige lengte tot nét onder de oren. Een microbob wordt een van dé korte kapsels voor dames in 2025!

3. Strak naar achteren

Zin in een lekker makkelijk kapsel? Of heb je een bad hair day? Kam alles strak naar achteren, zo ben je ineens mee met deze grote kapseltrend voor 2025. Gebruik hiervoor een flexibele gel of waxstick en fixeer met flink wat haarspray. Leuk los, maar ook in een paardenstaart of lage knot.

4. Beachwaves

Hou je wafeltang in de aanslag voor deze populaire stylingtrend: beachwaves! Deze stijl is het mooist bij halflang of lang haar, waarbij je je natuurlijke golven benadrukt of losse waves maakt met een wafel- of krultang. Heb je die niet in huis? Maak je haar dan lichtjes vochtig en vlecht het losjes vooraleer je gaat slapen. ’s Ochtends sta je op met de mooiste golven.

5. Zijscheiding

De afgelopen seizoenen gingen we volop voor een klassieke middenscheiding als een van de populairste kapseltrends. In 2025 is de diepe zijscheiding weer aan de beurt, zoals we zagen op de catwalks van de grote modeweken in New York, Milaan en Parijs. Gebruik een puntkammetje om je scheiding te bepalen en eventueel wat haarspray om je haar in de plooi te houden. De ideale haarstijl om thuis eens uit te proberen, zonder dat je ervoor naar de kapper moet.

6. Bouncy blowout

Dankzij de populaire Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter gaat iedereen in 2025 voluit voor een supervolumineuze brushing. Probeer je dit kapsel graag thuis uit? Föhn je haar en laat het afkoelen in kleefrollers. Of haal verwarmde rollers in huis – redactrice Sanne probeert ze hier uit!

7. Honingblond

Sterren vallen als een blok voor honingblond haar, en ook wij zijn grote fan. Deze blonde haarkleur is prachtig warm en kan naar smaak worden opgefrist met highlights. De ideale haarkleur voor wie alvast uitkijkt naar de lente en zomer.

