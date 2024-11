Een kersttrui hoort hรฉlemaal bij de gezelligste periode van het jaar. Wij selecteerden 10 mooie kersttruien voor dames die je nรบ al wilt dragen!

Een leuke kersttrui voor dames

Kies je voor een mooie kersttrui? Een grappig exemplaar? Of toch eerder een foute kersttrui? Wat je ook wilt: er is ontzettend veel keuze in kersttruien. Leuk om te dragen aan de feesttafel en al lang ervoor, om feestelijk af te tellen naar kerst. Combineer ‘m met een simpele jeans, of draag hem als accent in je feestoutfit. Speciaal voor jou selecteerden wij 10 kersttruien waar je vast een favoriet tussen zult vinden!

Vrolijk duo Vrolijk duo € 24,99 – Only Shop het hier. Coole kat Coole kat € 15 – Kiabi Shop het hier. Kersttrui-jurk Kersttrui-jurk € 25 – Kiabi Shop het hier. Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, I gave you my heart € 30,99 – C&A Shop het hier. Vlokjes en pareltjes Vlokjes en pareltjes € 49,99 – LolaLiza Shop het hier. Rendier-boom Rendier-boom € 34,99 bij Zalando – Vero Moda Shop het hier. De Grinch De Grinch € 29,99 – C&A Shop het hier. Kerstpatroon Kerstpatroon € 49,99 – Ulla Popken Shop het hier. Kerstpakje Kerstpakje € 29,99 – Only Shop het hier. Met belletjes Met belletjes € 29,99 – Only Shop het hier.

Meer kerst:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!