Gratis printable: download hier je verlanglijstje voor kerst

De feestdagen komen eraan, en dat betekent natuurlijk ook kerstcadeautjes geven én krijgen. Wat zet jij op je verlanglijstje voor kerst? Download hier gratis ons verlanglijstje, druk het af en pen al je wensen en verlangens erop neer!

Gratis verlanglijstje voor kerst: download het hier!

Ook al draait kerst om zoveel meer dan cadeautjes, het blijft fijn om je geliefden extra in de bloemetjes te zetten met de feestdagen. En toegegeven, ook cadeautjes krijgen is altijd prettig. Want ook jij verdient het om met kerst extra verwend te worden!

Om het je geliefden iets makkelijker te maken, kun je je wensen voor kerst bundelen in een verlanglijstje. Vooral als je met je vrienden of familie naampjes trekt, kan het handig zijn om zo’n wenslijstje te maken. Zo weet jouw Secret Santa misschien al iets beter wat die voor jou kan kopen.

Klik op onderstaande afbeelding om je verlanglijstje voor kerst te downloaden. Druk hem af en invullen maar!

Welke cadeaus zet jij op je verlanglijst?

Nood aan inspiratie om je verlanglijstje voor kerst in te vullen? Geen nood! In onze cadeaulijstjes vind je ideeën voor kerstcadeaus per budget, per interesse, maar ook last-minute geschenkjes, zelfgemaakte kerstcadeaus, … Snuister even rond en vul je verlanglijstje aan!

