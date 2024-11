Kerst is de periode bij uitstek om niet alleen anderen, maar ook jezelf extra in de watten te leggen. Trakteer jezelf daarom eens op een adventskalender, gevuld met heel wat leuke verrassingen. Dit zijn onze favoriete adventskalenders voor kerst 2024!

Adventskalenders

Zálig aftellen naar Kerstmis is het met zo’n adventskalender. Van 1 tot 25 december open je een luikje of doosje waar telkens een nieuwe, schitterende verrassing achter schuilt. Ook in 2024 werden er heel wat adventskalenders uitgebracht: van thee tot lekkernijen en verzorgingsproducten. Wat er achter de luikjes verstopt zit? Dat is aan jou om te ontdekken!

Rituals Rituals € 99,90 – Rituals Classic, deluxe, premium en zelfs eentje speciaal voor mannen: de adventskalenders van Rituals zijn prachtig en verwennen je elke dag met luxueuze producten, parfums en geurkaarsen. Shop het hier.

L’Occitane L’Occitane € 69 – L’Occitane In deze goedgevulde beautykalender ontdek je 24 dagen lang een nieuwe verrassing. Lichaams-, gezichts- en haarverzorging… Het wordt een streelzachte winter! Shop het hier.

Yves Rocher Yves Rocher € 44,99 – Yves Rocher Yves Rochers adventskalender bevat iconische producten en een selectie nieuwe producten in limited editions voor Kerstmis. Een ideaal cadeau, voor jezelf of iemand anders! Shop het hier.

Douglas Douglas € 49,99 – Douglas Beautywalhalla Douglas lanceert een adventskalender boordevol lichaamsverzorging voor heerlijke wellnessmomenten thuis. Shop het hier.

Clarins Clarins € 149 – Clarins Dit mooie huisje werd gevuld met luxe-verzorgingsproducten, maar ook make-up. Open elke ochtend een doosje en ontdek de beautyverrassing van de dag! Shop het hier.

Only You Only You € 29,95 bij ICI Paris XL – Only You Deze budgetvriendelijke adventskalender verrast je 24 dagen lang met fijne cadeautjes voor kerst: van make-up tot feestelijke accessoires. Shop het hier.

April April € 33,90 – April Deze budgetvriendelijke aftelkalender zit boordevol make-up en nagelproducten, met accessoires om het aanbrengen te vergemakkelijken. Shop het hier.

Pukka Pukka € 19,95 bij de Bijenkorf – Pukka Met de adventskalender van Pukka geniet je van hartverwarmende kopjes thee die het aftellen naar kerst extra gezellig maken. De experts van Pukka verzamelden 24 biologische kruidenblends om jouw welzijn te ondersteunen. Shop het hier.

Oil & Vinegar Oil & Vinegar € 79,95 – Oil & Vinegar De adventskalender van Oil & Vinegar is ook in 2024 terug met een nieuw design en 24 culinaire producten om mee af te tellen naar kerst: olijfolies, azijnen, kruiden… Shop het hier.

Tony’s Chocolonely Tony’s Chocolonely € 16,99 – Tony’s Chocolonely In deze rijkelijk gevulde kalender met apart verpakte chocolaatjes vind je 10 verschillende smaken, waaronder favorieten karamel-zeezout en hazelnoot. Shop het hier.

Neuhaus Neuhaus € 35,50 – Neuhaus Aftellen naar kerst wordt een pak lekkerder met deze adventskalender van Neuhaus. De prachtige rode doos staat niet alleen mooi in je interieur, maar bevat ook 25 overheerlijke pralines van Belgische kwaliteit. Shop het hier.

Scento Scento € 59,95 bij ICI Paris XL – SCENTO Kaarsen, bruisballen, geurstokjes en zeepjes… Ook dit jaar zorgt SCENTO voor magie in huis. Met 24 luxueuze cadeautjes tel je in alle gezelligheid af naar Kerstmis. Shop het hier.

Nuxe Nuxe € 84,95 bij Zalando – Nuxe Fan van de iconische Huile Prodigieuse-geur van Nuxe? Deze luxekalender bevat een aantal miniflacons, maar ook zalige huidverzorgingsproducten voor je gezicht én lichaam. Shop het hier.

Zalando Beauty Zalando Beauty € 99,95 – Zalando Bestsellers van verschillende merken? Die vind je in deze adventskalender van Zalando. Achter elk deurtje schuilt een uniek beautyproduct, klaar om ontdekt te worden. Shop het hier.

Pink Gellac Pink Gellac € 159 – Pink Gellac Met een Pink Gellac-set zet je makkelijk thuis een gelmanicure. De adventskalender bevat een verrassende mix van full sized producten, mini’s, limited editions en accessoires. Shop het hier.

Meer kerstkriebels:

