Make-up voor Halloween: 10 originele ideeën

Make-up voor Halloween hoeft zeker niet moeilijk te zijn. Deze ideeën zijn leuk voor zowel volwassenen als kinderen, en zijn na te maken met producten die je vast al in huis hebt. Happy Halloween!

Make-up voor Halloween

Kies je voor eng of schattig? Duister of glamoureus? Subtiel of over the top? Wat je ook mooi vindt: Halloween is hét moment bij uitstek om te experimenteren met make-up. Enkele tips:

Hydrateer met een dagcrème om je huid voor te bereiden.

Gebruik een primer: je make-up zal egaler ogen en langer mooi blijven. Bovendien zorgt de primer voor een beschermlaagje tussen je huid en de make-up.

Kies eventueel voor waterproof producten.

Kleef je graag diamantjes of pareltjes op je huid? Maak ze dan vast met een klein beetje transparante wimperlijm. Ook als ze zelfklevend zijn, kan dat voor extra versteviging zorgen.

Fixeer je make-up met een setting spray.

10 originele ideeën

1. Spannend spinnenweb

2. Schattig spookje

3. Twee in een

4. Glamoureus griezelen

5. Vogelverschrikker

6. Vampierplezier

7. Mini-moeite, maxi-impact

8. Mexicaanse fiesta

9. Kriebelende spinnetjes

10. Draculatanden

